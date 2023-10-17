Нужно четко определиться, что будем считать победой Украины – экс-посол США в Киеве

Если нынешняя политика Вашингтона по поддержке Украины в ее освободительной войне против российских оккупантов продолжится, "она выиграет в войне, но медленнее, чем если бы США передали ей все запрошенное вооружение", а Украине и Вашингтону нужно четко определиться, что именно будет считаться победой Украины. Такое мнение в эфире национального телемарафона высказал Джон Хербст, американский посол в Киеве в 2003-2006 годах.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По его мнению, президент США Джо Байден должен четко объяснять соотечественникам, что успех России в этой войне будет дорого стоить американским налогоплательщикам. Не только в деньгах (потому что придется резко увеличивать траты на оборону как минимум восточного фланга НАТО, которые будут намного больше того, что сейчас США дают Украине), но и, в будущем, в их жизнях, потому что придется, в случае дальнейшей экспансии России, воевать и американцам.

"Это полностью в интересах Америки. Это разумный способ защитить жизненно важные американские интересы, стабильность и процветание. И не было бы вопросов, "а когда закончится эта долгая война", – сказал он.

Хербст объяснил, что сейчас, если четко определить, что именно будет считаться победой Украины, это не позволит западным политикам в будущем заявить украинцам: "Вы вышли на линию начала войны, так это уже и есть победа, остановитесь".

Читайте также: Новый пакет военной помощи США для Украины и Израиля превысит $2 млрд – Белый дом

"Когда параметры [победы] очерчены, уже нельзя сократить поддержку. Пока не достигли точки на карте, где провели финальную линию. И если американская администрация четко скажет: мы стремимся, чтобы Россия проиграла, а Украина получила эту победу, то как тогда не предоставить оружие, чтобы не дать Москве победить? Тогда будут отправлять все необходимое, чтобы ускорить поражение России. Вот, что нам нужно", – сказал он.

Экс-посол добавил: по его мнению, у Байдена понимают, что их историческое наследие зависит от победы Украины и от поражения России в этой войне. Там "интуитивно" понимают, что российская победа была бы катастрофой, считает Хербст, "но они не проводили такую энергичную политику, и это ошибка".

Вот что Хербст писал о войне ровно пять лет назад.

Ранее издание The Telegraph писало, что команда Байдена планирует запросить Конгресс о крупнейшем в истории пакете помощи Украине, сумма может достигать $100 млрд.

Однако, по оценкам законодателей США, $100 млрд – это "потолок", а на деле такой пакет может быть от $50 млрд.

16 октября Байден объяснил поход на второй срок: "Мы должны подавить Путина и сделать мир лучше".

Читайте также: Axios пишет, что трампист Джордан якобы не будет блокировать голосование о помощи Украине

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.