"Мы не считаем союзников предателями". На Банковой ответили насчет статьи Time о Зеленском

Официальный Киев и президент Владимир Зеленский в частности не считают союзников "предателями", как о том было "субъективно" написано во вчерашней нашумевшей статье Time авторства Саймона Шустера, заверил в интервью Радио Свобода советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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30 октября 2023 года еженедельник Time написал со ссылкой на собеседников якобы на Банковой, что Зеленский "злой" и "чувствует себя преданным союзниками". Также "помощники" президента рассказали, что до зимы якобы следует ожидать "серьезных" изменений в военной стратегии Украины и "больших встрясок" в команде Зеленского.

Подоляк назвал акценты в материале "субъективной точкой зрения конкретного журналиста" и сказал, что не понимает, кто эти "анонимные собеседники" Шустера.

Он высказал мнение, что иногда такие источники "не имеют доступа к определенной информации", но они "где-то там рядом находятся, хотят увеличить свой вес, и свое видение выдают за аксиоматичные знания".

Советник главы ОП заверил, что это не он был "анонимным источником" Шустера.

По поводу якобы "злого" Зеленского главный коммуникатор Банковой сказал, что, "безусловно, президент жестко относится к тому, что мы уже 600 дней воюем", и что быть уже почти два года в состоянии полномасштабной войны "сложно".

"Я бы не сказал, что есть какая-то злость или что мы считаем наших партнеров предателями", – сказал Подоляк, но отметил, что Киев ожидает более быстрых и масштабных поставок военной помощи, чтобы закончить войну на "справедливых" условиях.

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Он добавил, что "есть немного непонимание", почему союзники медлят с такой помощью.

То, что внимание мира к войне России против Украины рассеивается со временем, в том числе из-за появления на земном шаре других точек интереса глобальных политиков, по словам Подоляка, "не может не вызывать определенные реакции негативного плана".

"Но это объективный процесс, с этим нужно работать. И потому говорить, что президент "разозлен" – да, он хочет более эффективных коммуникаций, выполнения функциональных обязанностей и четкого понимания, какая стратегия у нас и как она реализовывается", – добавил он.

По словам советника главы ОП, Зеленскому хотелось бы, чтобы заявленные намерения союзников "реализовывались хотя бы на 70-80%".

Он добавил, что "усталость" есть, "но не у президента, а в целом", в том числе в плане отношений с партнерами: "Хотелось бы более четкой фиксации конкретики, понимания: мы вам даем вот это, и вы должны вместе с нами дойти до такого-то финала".

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