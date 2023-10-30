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Зеленский: Россия не способна выдержать стратегически, там второй раз потеряли контроль видео

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2023, 21:45
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Россия пока может выдерживать боевые действия и иногда увеличивать давление на фронте, но не способна выдержать противостояние стратегически. Сигналами этого является то, что в РФ второй раз за год теряется контроль над событиями: сначала во время "мятежа" вагнеровцев, теперь во время еврейского погрома в Дагестане. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Мы должны трезво оценивать российскую систему. Они мобилизовали все силы, чтобы попытаться не потерять захваченное в Украине, но свою территорию при этом запачкали таким уровнем ненависти и деградации, что уже второй раз за этот год в России теряется контроль над событиями. Так мятежники идут на Москву, и никто их не останавливает, испаряется вертикаль власти в Дагестане, и происходит настоящий погром", – сказал президент.

По его словам, это все сигналы того, что РФ пока может выдерживать боевые действия и подчас увеличивать давление на фронте, однако не способна выдержать это противостояние стратегически.

"Стратегически мы все должны быть крепкими, должны быть едиными, должны делать возможное и невозможное, чтобы выстоять, и вернуть свое, и доказать, что свобода точно сильнее, чем ненависть и агрессия. Для этого нужно наше с вами единство, единство всей Европы, единство Америки, единство всего свободного мира… Единство – это наиболее эффективное, точное и дальнобойное оружие", – отметил Зеленский.

  • 29 октября агрессивная толпа ворвалась в терминал аэропорта Махачкалы, куда прибыл рейс с эвакуированными из Израиля. Погромщики кричали "Аллах акбар", врывались в служебные помещения аэропорта в поисках евреев, прорвались на полосу.
  • 30 октября президент Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса Соединенных Штатов, обсудил ситуацию на фронте, оборонные нужды и последующую военную помощь США.
  • Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что истребители F-16, которые Нидерланды должны предоставить Украине, будут доставлены в Румынию через две недели для обучения украинских пилотов.

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Артём Джерипа
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