Антисемітський погром у Дагестані: агресивний натовп увірвався до аеропорту – відео

У російському Дагестані через війну на Близькому Сході почалися антиізраїльські та антисемітські виступи, включно з погромами. У соцмережах публікують відео.

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28 жовтня у дагестанському Хасав'юрті в мережі поширилися повідомлення про те, що у готелі "Фламінго" нібито оселилися ізраїльські біженці. Погромники вдерлися до готелю та перевіряли його на "присутність євреїв".

29 жовтня агресивний натовп увірвався до термінала аеропорту Махачкали, куди прибув рейс з евакуйованими з Ізраїлю. Погромники кричали "аллах акбар", вдиралися у службові приміщення аеропорту в пошуках євреїв, прорвалися на смугу.

Як стверджують користувачі соцмереж, поліція та охорона аеропорту або втекли, або намагалися сховатися.

Перед початком штурму аеропорту погромники перевіряли всі машини, що виїжджали з його території, у пошуках євреїв, вимагали від пасажирів показати паспорти.

Заклики "не пускати євреїв до Дагестану" поширювали місцеві Telegram-канали. Саме вони повідомили про час прибуття рейсу Тель-Авів – Махачкала та закликали мусульман "вийти до аеропорту".

Судячи з повідомлень, через деякий час до будівлі аеропорту приїхав поліційний спецпідрозділ.

У ніч на 21 квітня 2018 року невідомі напали на табір ромів на Лисій горі у Києві. Зловмисники спалили намети, після чого із застосуванням насильства змусили людей залишити табір. Опубліковано відео нападу. Свою участь у погромі відкрито визнавали активісти руху C14.

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