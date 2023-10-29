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Антисемитский погром в Дагестане: агрессивная толпа ворвалась в аэропорт – видео

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2023, 21:10
Антисемитский погром в Дагестане: агрессивная толпа ворвалась в аэропорт – видео - Фото
Фото - скриншот

В российском Дагестане из-за войны на Ближнем Востоке начались антиизраильские и антисемитские выступления, включая погромы. В соцсетях публикуют видео.

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28 октября в дагестанском Хасавюрте в сети распространились сообщения о том, что в отеле "Фламинго" якобы поселились израильские беженцы. Погромщики ворвались в отель и проверяли его на "присутствие евреев". 

29 октября агрессивная толпа ворвалась в терминал аэропорта Махачкалы, куда прибыл рейс с эвакуированными из Израиля. Погромщики кричали "аллах акбар", вламывались в служебные помещения аэропорта в поисках евреев, прорвались на посадочную полосу. 

Как утверждают пользователи соцсетей, полиция и охрана аэропорта или сбежали, или пытались спрятаться.

Перед началом штурма аэропорта погромщики проверяли все выезжающие с его территории машины в поисках евреев, требовали от пассажиров показать паспорта.   

Призывы "не пускать евреев в Дагестан" распространяли местные Telegram-каналы. Именно они сообщили о времени прибытия рейса Тель-Авив – Махачкала и призвали мусульман "выйти к аэропорту". 

Судя по сообщениям, через некоторое время к зданию аэропорта приехал полицейский спецназ.  

  • В ночь на 21 апреля 2018 года неизвестные напали на лагерь ромов на Лысой горе в Киеве. Злоумышленники сожгли палатки, после чего с применением насилия заставили людей покинуть лагерь. Было опубликовано видео нападения. Свое участие в погроме открыто признавали активисты движения C14. 
Сергей Бережной
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погромантисемитизмдагестанмахачкала
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