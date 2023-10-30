Росія поки може витримувати бойові дії та подекуди збільшувати тиск на фронті, але не здатна витримати протистояння стратегічно. Сигналами цього є те, що у РФ вдруге за рік втрачається контроль за подіями: спочатку під час "заколоту" вагнерівців, тепер під час єврейського погрому у Дагестані. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

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"Ми маємо тверезо оцінювати російську систему. Вони мобілізували всі сили, щоб спробувати не втратити захоплене в Україні, але свою територію водночас забруднили таким рівнем ненависті та деградації, що вже вдруге за цей рік у Росії втрачається контроль над подіями. То заколотники йдуть на Москву, і ніхто їх не зупиняє, то випаровується вертикаль влади в Дагестані, і відбувається справжній погром", – сказав президент.

За його словами, це все сигнали того, що РФ поки може витримувати бойові дії та часом збільшувати тиск на фронті, проте не здатна витримати це протистояння стратегічно.

"Стратегічно ми всі маємо бути міцними, маємо бути єдиними, маємо робити можливе й неможливе, аби вистояти та повернути своє, довести, що свобода точно сильніша, ніж ненависть і агресія. Для цього потрібна наша з вами єдність, єдність усієї Європи, єдність Америки, єдність усього вільного світу… Єдність – це найбільш ефективна, точна та далекобійна зброя", – зазначив Зеленський.

29 жовтня агресивний натовп увірвався до термінала аеропорту Махачкали, куди прибув рейс з евакуйованими з Ізраїлю. Погромники кричали "аллах акбар", вдиралися у службові приміщення аеропорту в пошуках євреїв, прорвалися на смугу.

30 жовтня президент Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів, обговорив ситуацію на фронті, оборонні потреби та подальшу військову допомогу США.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що винищувачі F-16, котрі Нідерланди мають надати Україні, будуть доставлені до Румунії за два тижні для навчання українських пілотів.

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