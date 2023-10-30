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Зеленський після скандалів у Міноборони дав наказ ОП: "Сидіть, мовчіть і працюйте" – Time

Этот материал также доступен на русском
30.10.2023, 17:17
Зеленський після скандалів у Міноборони дав наказ ОП:
Володимир Зеленський (Скриншот з відео)

У статті оглядача Time Саймона Шустера про російсько-українську війну анонімні посадовці Офісу президента заявили, нібито після корупційних скандалів у Міноборони президент Володимир Зеленський наказав їм уникати "найменшого відчуття самозбагачення". Деякі з посадовців поскаржилися ЗМІ на бюрократичний параліч та низький моральний стан через посилення контролю.

Коли новини про корупційні скандали поширювалися, президент дав "суворий наказ" своїм співробітникам – "уникати найменшого відчуття самозбагачення", йдеться у статті.

"Не купуйте нічого. Не беріть відпустки. Просто сидіть за своїм столом, мовчіть і працюйте", – схарактеризував ці директиви президента один з його співробітників, який анонімно говорив з Time.

Журналіст пише, що неназвані посадовці середньої ланки в президентському Офісі скаржилися йому на бюрократичний параліч і низький моральний стан, оскільки контроль за їхньою роботою посилився.

За словами співрозмовників, типова зарплата в Офісі президента – приблизно $1000 на місяць або $1500 для більш високопоставлених чиновників, що "набагато менше", аніж вони могли б заробляти в приватному секторі.

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  • Глава Офісу президента заявив, що високопосадовці відомства сплять у маленьких кімнатах два на три метри.
  • Анонімні співрозмовники повідомили Шустеру, що Зеленський начебто "почувається зрадженим західними союзниками", які "залишили його без засобів для перемоги у війні, а тільки для того, щоб вижити в ній". Попри це, він не збирається відмовлятися від бойових дій і йти на перемир'я з РФ, а його віра у перемогу України "турбує деяких його радників".

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Артем Джеріпа
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Володимир ЗеленськийскандалміноборониОфіс президентаtime
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