Зеленский после скандалов в Минобороны приказал ОП: "Сидите, молчите и работайте" – Time

В статье обозревателя Time Саймона Шустера о российско-украинской войне анонимные чиновники Офиса президента заявили, что после коррупционных скандалов в Минобороны президент Владимир Зеленский приказал им избегать "малейшего ощущения самообогащения". Некоторые чиновники пожаловались СМИ на бюрократический паралич и низкое моральное состояние из-за усиления контроля.

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Когда новости о коррупционных скандалах распространялись, президент дал "строгий приказ" своим сотрудникам – "избегать малейшего ощущения самообогащения", говорится в статье.

"Не покупайте ничего. Не берите отпуска. Просто сидите за своим столом, молчите и работайте", – охарактеризовал эти директивы президента один из его сотрудников, анонимно говоривший с Time.

Журналист пишет, что неназванные чиновники среднего звена в президентском Офисе жаловались ему на бюрократический паралич и низкое моральное состояние, поскольку контроль за их работой усилился.

По словам собеседников, типичная зарплата в Офисе президента – примерно $1000 в месяц или $1500 для более высокопоставленных чиновников, что "намного меньше", чем они могли бы зарабатывать в частном секторе.

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Глава Офиса президента заявил, что высокопоставленные чиновники ведомства спят в маленьких комнатах два на три метра.

Анонимные собеседники сообщили Шустеру, что Зеленский вроде бы "чувствует себя преданным западными союзниками", которые "оставили его без средств для победы в войне, а только для того, чтобы выжить в ней". Тем не менее он не собирается отказываться от боевых действий и идти на перемирие с РФ, а его вера в победу Украины "беспокоит некоторых его советников".

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