UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский после скандалов в Минобороны приказал ОП: "Сидите, молчите и работайте" – Time

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2023, 17:17
Зеленский после скандалов в Минобороны приказал ОП:
Владимир Зеленский (Скриншот по видео)

В статье обозревателя Time Саймона Шустера о российско-украинской войне анонимные чиновники Офиса президента заявили, что после коррупционных скандалов в Минобороны президент Владимир Зеленский приказал им избегать "малейшего ощущения самообогащения". Некоторые чиновники пожаловались СМИ на бюрократический паралич и низкое моральное состояние из-за усиления контроля.

Когда новости о коррупционных скандалах распространялись, президент дал "строгий приказ" своим сотрудникам – "избегать малейшего ощущения самообогащения", говорится в статье.

"Не покупайте ничего. Не берите отпуска. Просто сидите за своим столом, молчите и работайте", – охарактеризовал эти директивы президента один из его сотрудников, анонимно говоривший с Time.

Журналист пишет, что неназванные чиновники среднего звена в президентском Офисе жаловались ему на бюрократический паралич и низкое моральное состояние, поскольку контроль за их работой усилился.

По словам собеседников, типичная зарплата в Офисе президента – примерно $1000 в месяц или $1500 для более высокопоставленных чиновников, что "намного меньше", чем они могли бы зарабатывать в частном секторе.

Читайте также: Скандал с куртками для ВСУ: антикоррсовет при Минобороны рассказал детали проверки

  • Глава Офиса президента заявил, что высокопоставленные чиновники ведомства спят в маленьких комнатах два на три метра.
  • Анонимные собеседники сообщили Шустеру, что Зеленский вроде бы "чувствует себя преданным западными союзниками", которые "оставили его без средств для победы в войне, а только для того, чтобы выжить в ней". Тем не менее он не собирается отказываться от боевых действий и идти на перемирие с РФ, а его вера в победу Украины "беспокоит некоторых его советников".

Читайте также: У Зеленского раскрыли, о чем будут договариваться на саммите по формуле мира на Мальте

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
timeВладимир Зеленскийминобороныскандалофис президента
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 