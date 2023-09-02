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Минобороны подало в суд на СМИ и Госаудитслужбу из-за скандала с яйцами по 17 грн

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2023, 22:40
Минобороны подало в суд на СМИ и Госаудитслужбу из-за скандала с яйцами по 17 грн - Фото
Алексей Резников (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

В четверг, 31 августа, Министерство обороны подало в Хозяйственный суд Киева иск о защите деловой репутации с требованием "опровергнуть недостоверную информацию о якобы закупке яиц по 17 грн за штуку". Об этом сообщил советник главы оборонного ведомства Алексей Копытько.

Он сообщил, что ответчики в иске – Госаудитслужба и издание, "которое было использовано для размещения неправдивой информации".

Советник Резникова отметил, что 18 января 2023-го соответствующую информацию обнародовали на канале Исландия, "но резонанса она не получает из-за трагедии в Броварах". 21 январе публикация появилась на сайте ZN.ua.

Далее, отметил Копытько, уже спустя четыре месяца, 31 мая глава Госаудитслужбы Алла Басалаева дала интервью, в котором заявила, что Минобороны якобы покупало яйца по 17 за штуку, 170 – за десяток.

Спустя 10 дней ряд украинских изданий опубликовали новости с соответствующими цитатами Басалаевой, преподнося это как официальное заявление Госаудитслужбы, что таковым не являлось, подчеркнул Копытько.

"В официальном акте об аудите Минобороны написано прямо противоположное тому, что сказано в интервью главы Госаудита", – заявил советник Резникова.

По его словам, чтобы доказать это, достаточно официально опубликовать три абзаца текста из этого акта, но весь акт имеет гриф "секретно", потому Минобороны подало иск в суд, который имеет соответствующий допуск.

  • 21 января издание ZN.ua опубликовано материал, в котором было заявлено, что Минобороны якобы закупает продукты для военных в несколько раз дороже, чем в столичных магазинах
  • После "яичного скандала" в Минобороны лишились должностей заместитель министра по тыловому обеспечению Вячеслав Шаповалов и начальник департамента закупок Богдан Хмельницкий.

Читайте также: Яйцо за 17 грн. Как работают оборонные закупки во время войны и когда их откроют

Оксана Житнюк
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