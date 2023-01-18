Трагедия в Броварах. Фоторепортаж с места крушения вертолета у детского сада – фото

Утром 18 января в пригороде Киева при падении вертолета ГСЧС Super Puma погибли по меньшей мере 16 человек, среди них трое детей. Об этом сообщила после полудня спикер Нацполиции Марьяна Рева.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба ранее сообщал о 18 погибших.

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На борту были министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович: они погибли.

Воздушная машина упала около подъезда многоэтажки и на территории детского сада. Фоторепортаж LIGA.net ниже.

Фото и видео: Валентина Полищук и Валерия Кондратова/LIGA.net

Євген Пилипенко , Валентина Поліщук , Валерія Кондратова

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