Трагедия в Броварах. Фоторепортаж с места крушения вертолета у детского сада – фото
18.01.2023, 13:46
Фото: Валентина Полищук/LIGA.net
Утром 18 января в пригороде Киева при падении вертолета ГСЧС Super Puma погибли по меньшей мере 16 человек, среди них трое детей. Об этом сообщила после полудня спикер Нацполиции Марьяна Рева.
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба ранее сообщал о 18 погибших.
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На борту были министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович: они погибли.
Воздушная машина упала около подъезда многоэтажки и на территории детского сада. Фоторепортаж LIGA.net ниже.
Фото и видео: Валентина Полищук и Валерия Кондратова/LIGA.net
- Утром 18 января 2023 года при крушении вертолета Super Puma в Броварах погибли среди прочих министр внутренних дел Монастырский, его заместитель Енин и госсекретарь МВД Лубкович.
- На Банковой сообщили, что они летели в одну из горячих точек на фронте.
- Всего погибли 16 человек (по другим данным – 18). 30 человек госпитализированы с ранениями.
- Президент Зеленский поручил СБУ и полиции выяснить все обстоятельства.
- В Воздушных силах предположили, что расследование займет недели.
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