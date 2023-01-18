Монастырский и руководство МВД летели в одну из горячих точек фронта — Офис президента
Руководство МВД, которое погибло в авиакатастрофе в Броварах, направлялось в одну из горячих точек фронта. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, вертолет направлялся в одну из горячих точек, где идут боевые действия, а больше подробностей будет в ближайшее время.
Он отметил, что спасатели продолжают работу по разбору завалов в Броварах.
Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов заявил, что начато уголовное производство, однако выводы делать рано — будет большое объем следственных действий.
Глава ГУНП региона сказал, что вертолет летел на низкой высоте и попросил обратиться в полицию всех свидетелей.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что поручил немедленно создать специальную группу для детального расследования всех обстоятельств авиакатастрофы.
- Ранее глава НПУ Игорь Клименко сообщил, что в результате крушения вертолета в Броварах утром 18 января погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Общее количество погибших достигло как минимум 18 человек — из них трое детей.
- Воздушные силы: Расследование займет недели, руководство МВД летело на вертолете Super Puma.
Смотрите также: Бровары. Возле детского сада упал вертолет, есть погибшие — фото и видео с места
Комментарии