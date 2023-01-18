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Монастырский и руководство МВД летели в одну из горячих точек фронта — Офис президента

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 11:39
Монастырский и руководство МВД летели в одну из горячих точек фронта — Офис президента - Фото
Денис Монастырский, Евгений Енин и Юрий Лубкович

Руководство МВД, которое погибло в авиакатастрофе в Броварах, направлялось в одну из горячих точек фронта. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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По его словам, вертолет направлялся в одну из горячих точек, где идут боевые действия, а больше подробностей будет в ближайшее время.

Он отметил, что спасатели продолжают работу по разбору завалов в Броварах. 

Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов заявил, что начато уголовное производство, однако выводы делать рано — будет большое объем следственных действий.

Глава ГУНП региона сказал, что вертолет летел на низкой высоте и попросил обратиться в полицию всех свидетелей. 

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что поручил немедленно создать специальную группу для детального расследования всех обстоятельств авиакатастрофы. 

Смотрите также: Бровары. Возле детского сада упал вертолет, есть погибшие — фото и видео с места 

Дмитро Гриниченко
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