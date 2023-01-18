Монастырский и руководство МВД летели в одну из горячих точек фронта — Офис президента

Руководство МВД, которое погибло в авиакатастрофе в Броварах, направлялось в одну из горячих точек фронта. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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По его словам, вертолет направлялся в одну из горячих точек, где идут боевые действия, а больше подробностей будет в ближайшее время.

Он отметил, что спасатели продолжают работу по разбору завалов в Броварах.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов заявил, что начато уголовное производство, однако выводы делать рано — будет большое объем следственных действий.

Глава ГУНП региона сказал, что вертолет летел на низкой высоте и попросил обратиться в полицию всех свидетелей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что поручил немедленно создать специальную группу для детального расследования всех обстоятельств авиакатастрофы.

Ранее глава НПУ Игорь Клименко сообщил, что в результате крушения вертолета в Броварах утром 18 января погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Общее количество погибших достигло как минимум 18 человек — из них трое детей.

Воздушные силы: Расследование займет недели, руководство МВД летело на вертолете Super Puma.

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Дмитро Гриниченко

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