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Бровары. Расследование займет недели, руководство МВД летело на вертолете Super Puma — ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 11:15
Бровары. Расследование займет недели, руководство МВД летело на вертолете Super Puma — ВСУ - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Руководство МВД, которое погибло в авиакатастрофе в Броварах, летело на вертолете Super Puma, расследование причин займет как минимум несколько недель. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

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По его словам, есть ряд факторов, которые могут влиять на подобные катастрофы — будет создана государственная комиссия из профильных специалистов, которая выяснит причины. 

"Результат не будет за несколько дней. На это нужно время. Будет изучаться радиообмен, техническое состояние вертолета, расследование будет продолжаться как минимум несколько недель", — сказал Игнат. 

Он заявил, что в городе рухнул вертолет Super Puma, который передавала Франция — их используют спасатели и структуры МВД для выполнения специальных задач. 

Спикер Национальной полиции Марьяна Рева подчеркнула, что следствие устанавливает причины, однако еще рано выдвигать какие-либо версии, так как необходимо обследовать место катастрофы и дождаться официальной информации в деталях. 

  • Ранее глава НПУ Игорь Клименко сообщил, что в результате крушения вертолета в Броварах утром 18 января погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Общее количество погибших достигло как минимум 18 человека — из них трое детей. 

Смотрите также: Бровары. Возле детского сада упал вертолет, есть погибшие — фото и видео с места 

Дмитро Гриниченко
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