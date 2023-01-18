Авиакатастрофа в Броварах. Зеленский поручил СБУ и полиции выяснить все обстоятельства
Президент Владимир Зеленский прокомментировал авиакатастрофу в Броварах, в которой погибло руководство МВД и трое детей. Об этом он написал в Telegram.
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По его словам, уже известно о гибели 15 человек, трое из которых дети, травмировано 25 человек.
Он отметил, что поручил Службе безопасности Украины и Национальной полиции, а также другим уполномоченным органам выяснить все обстоятельства авиакатастрофы.
"Мои соболезнования всем родным и близким погибших. Денис, Евгений, Юрий, команда МВД, настоящие патриоты Украины. Светлая память. Светлая память всем, чьи жизни унесло это черное утро", — написал Зеленский.
- Ранее глава НПУ Игорь Клименко сообщил, что в результате крушения вертолета в Броварах утром 18 января погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.
- Воздушные силы: Расследование займет недели, руководство МВД летело на вертолете Super Puma.
- Руководство МВД направлялось в одну из горячих точек фронта, заявили в ОП.
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