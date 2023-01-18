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Авиакатастрофа в Броварах. Зеленский поручил СБУ и полиции выяснить все обстоятельства

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 12:12
Авиакатастрофа в Броварах. Зеленский поручил СБУ и полиции выяснить все обстоятельства - Фото
Владимир Зеленский (Фото: скриншот видео)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал авиакатастрофу в Броварах, в которой погибло руководство МВД и трое детей. Об этом он написал в Telegram.

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По его словам, уже известно о гибели 15 человек, трое из которых дети, травмировано 25 человек. 

Он отметил, что поручил Службе безопасности Украины и Национальной полиции, а также другим уполномоченным органам выяснить все обстоятельства авиакатастрофы. 

"Мои соболезнования всем родным и близким погибших. Денис, Евгений, Юрий, команда МВД, настоящие патриоты Украины. Светлая память. Светлая память всем, чьи жизни унесло это черное утро", — написал Зеленский.

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Дмитро Гриниченко
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