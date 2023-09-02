Міноборони подало до суду на ЗМІ та Держаудитслужбу через скандал із яйцями по 17 грн
У четвер, 31 серпня, Міністерство оборони подало до Господарського суду Києва позов щодо захисту ділової репутації з вимогою "спростувати недостовірну інформацію про нібито закупівлю яєць по 17 грн за штуку". Про це повідомив радник голови оборонного відомства Олексій Копитько.
Він повідомив, що відповідачі у позові – Держаудитслужба та видання, "яке було використано для розміщення неправдивої інформації".
Радник Резнікова зазначив, що 18 січня 2023-го відповідну інформацію оприлюднили на каналі Ісландія, "але резонансу вона не отримує через трагедію у Броварах". 21 січня публікація з'явилася на сайті ZN.ua.
Далі, зазначив Копитько, вже через чотири місяці, 31 травня, глава Держаудитслужби Алла Басалаєва дала інтерв'ю, в якому заявила, що Міноборони нібито купувало яйця по 17 за штуку, 170 – за десяток.
Через 10 днів низка українських видань опублікувала новини з відповідними цитатами Басалаєвої, подаючи це як офіційну заяву Держаудитслужби, що не відповідало дійсності, наголосив Копитько.
"В офіційному акті про аудит Міноборони написано прямо протилежне тому, що сказано в інтерв'ю глави Держаудиту", – заявив радник Резнікова.
За його словами, щоб довести це, достатньо офіційно опублікувати три абзаци тексту з цього акту, але весь акт має гриф "таємно", тому Міноборони подало позов до суду, який має відповідний допуск.
- 21 січня видання ZN.ua опубліковано матеріал, в якому було заявлено, що Міноборони нібито закуповує продукти для військових у кілька разів дорожче, ніж у столичних магазинах.
- Після "яєчного скандалу" у Міноборони втратили посади заступник міністра з тилового забезпечення В'ячеслав Шаповалов та начальник департаменту закупівель Богдан Хмельницький.
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