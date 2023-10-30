Єрмак каже, що в ОП сплять в кімнатах, схожих на тюремні камери – Time

Високопосадовці Офісу президента та глава держави сплять у маленьких кімнатах два на три метри, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак. Про це він розповів для матеріалу оглядача Time Саймона Шустера про російсько-українську війну.

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"Ми спимо в кімнатах розміром два на три метри", – заявив Єрмак.

Ці кімнати розміром приблизно з тюремну камеру, передає ЗМІ.

Він мав на увазі бункер, котрий президент Володимир Зеленський та кілька його довірених осіб називали своїм домом від початку вторгнення, зазначає Time.

"Ми тут не живемо розкішним життям. Увесь день, кожен день ми зайняті цією війною", – додав глава ОП.

Анонімні співрозмовники повідомили Шустеру, що Зеленський начебто "почувається зрадженим західними союзниками", які "залишили його без засобів для перемоги у війні, а тільки для того, щоб вижити в ній". Попри це, він не збирається відмовлятися від бойових дій і йти на перемир'я з РФ, а його віра у перемогу України "турбує деяких його радників".

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