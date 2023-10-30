Ермак говорит, что в ОП спят в комнатах, похожих на тюремные камеры – Time

Высокопоставленные должностные лица Офиса президента и глава государства спят в маленьких комнатах два на три метра, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. Об этом он рассказал для материала обозревателя Time Саймона Шустера о российско-украинской войне.

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"Мы спим в комнатах размером два на три метра", – заявил Ермак.

Эти комнаты размером примерно в тюремную камеру, передает СМИ.

Он имел в виду бункер, который президент Владимир Зеленский и несколько его доверенных лиц называли своим домом с начала вторжения, отмечает Time.

"Мы здесь не живем роскошной жизнью. Весь день, каждый день мы заняты этой войной", – добавил глава ОП.

Анонимные собеседники сообщили Шустеру, что Зеленский вроде бы "чувствует себя преданным западными союзниками", которые "оставили его без средств для победы в войне, а только для того, чтобы выжить в ней". Тем не менее он не собирается отказываться от боевых действий и идти на перемирие с РФ, а его вера в победу Украины "беспокоит некоторых его советников".

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