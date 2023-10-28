У Зеленського розкрили, про що домовлятимуться на саміті по формулі миру на Мальті

На Мальті розпочалась зустріч зовнішньополітичних радників та радників з питань національної безпеки щодо української формули миру, запропонованої президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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На заході присутні представники понад 65 країн – Заходу та Глобального Півдня, зазначив він.

"Дипломатичні зусилля України дають результати: міжнародна підтримка української формули миру зростає. Велика кількість країн Глобального Півдня, які залучені до зустрічі, є підтвердженням цього. Це справді демонстрація того, що світ зацікавлений у справедливості та перемозі України", – пише посадовець.

Глава ОП зауважив, що російські фейки нібито про втрату інтересу до України не справдилися, оскільки над реалізацією формули миру з кожним місяцем працює "все більше держав світу з усіх континентів".

Він анонсував, що на заході будуть презентовані та обговорені конкретні плани реалізації п'яти пунктів формули миру:

→ ядерна безпека;

→ енергетична безпека;

→ продовольча безпека;

→ гуманітарний напрямок (звільнення полонених та депортованих осіб);

→ відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Загалом у формулі 10 пунктів.

Єрмак зауважив, що відповідні плани були напрацьовані робочими групами, до яких увійшли представники посольств різних країн та експерти.

"Рухаємося до Глобального саміту миру лідерів держав. Працюємо над спільним баченням нашої формули з країнами світу. Тріумф міжнародного права – це справедливий мир, в якому агресор зазнає поразки", – підсумував глава ОП.

ДОВІДКА. формула миру Зеленського була презентована на саміті G20 у листопаді 2022-го. Вона містить 10 пунктів: радіаційну та ядерну безпеку; продовольчу безпеку; енергетичну безпеку; звільнення полонених і депортованих; відновлення територіальної цілісності України; виведення російських військ і припинення бойових дій; відновлення справедливості; екологічну безпеку; недопущення ескалації війни та повторення агресії; підтвердження закінчення війни.

25 червня 2023 року у Данії пройшли організовані Україною неформальні міжнародні консультації щодо "основних засад миру" за участю представників багатьох провідних країн.

5-6 серпня в Саудівській Аравії відбувся саміт, на якому представники приблизно 40 країн світу працювали над розробкою ключових принципів того, як покінчити з російським вторгненням в Україну.

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