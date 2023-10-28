У Зеленского раскрыли, о чем будут договариваться на саммите по формуле мира на Мальте

На Мальте началась встреча внешнеполитических советников и советников по национальной безопасности относительно украинской формулы мира, предложенной президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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На мероприятии присутствуют представители более 65 стран – Запада и Глобального Юга, отметил он.

"Дипломатические усилия Украины дают результаты: международная поддержка украинской формулы мира растет. Большое количество стран Глобального Юга, которые вовлечены во встречу, являются подтверждением этому. Это действительно демонстрация того, что мир заинтересован в справедливости и победе Украины", – пишет чиновник.

Глава ОП отметил, что российские фейки якобы о потере интереса к Украине не оправдались, поскольку над реализацией формулы мира с каждым месяцем работает "все больше государств мира со всех континентов".

Он анонсировал, что на мероприятии будут представлены и обсуждены конкретные планы по реализации пяти пунктов формулы мира:

→ ядерная безопасность;

→ энергетическая безопасность;

→ продовольственная безопасность;

→ гуманитарное направление (освобождение пленных и депортированных лиц);

→ восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка.

В целом, в формуле 10 пунктов.

Ермак отметил, что соответствующие планы были наработаны рабочими группами, в которые вошли представители посольств разных стран и эксперты.

"Двигаемся к Глобальному саммиту мира лидеров государств. Работаем над общим видением нашей формулы со странами мира. Триумф международного права – это справедливый мир, в котором агрессор терпит поражение", – подытожил глава ОП.

СПРАВКА. формула мира Зеленского была представлена на саммите G20 в ноябре 2022-го. Она предусматривает 10 пунктов: радиационную и ядерную безопасность; продовольственную безопасность; энергетическую безопасность; освобождение пленных и депортированных; восстановление территориальной целостности Украины; вывод российских войск и прекращение боевых действий; восстановление справедливости; экологическую безопасность; недопущение эскалации войны и повторения агрессии; подтверждение окончания войны.

25 июня 2023 года в Дании прошли организованные Украиной неформальные международные консультации по "основным принципам мира" с участием представителей многих ведущих стран.

5-6 августа в Саудовской Аравии состоялся саммит, на котором представители примерно 40 стран мира работали над разработкой ключевых принципов того, как покончить с российским вторжением в Украину.

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