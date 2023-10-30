RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

F-16 для України за два тижні будуть у Румунії для навчань льотчиків – прем'єр Нідерландів

Этот материал также доступен на русском
30.10.2023, 20:00
F-16 для України за два тижні будуть у Румунії для навчань льотчиків – прем'єр Нідерландів - Фото
F-16 (Ілюстративне фото: U.S. Air Force)

Винищувачі F-16, котрі Нідерланди мають надати Україні, будуть доставлені до Румунії за два тижні для навчання українських пілотів. Про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у розмові з президентом Володимиром Зеленським.

За його словами, літаки F-16 за два тижні прибудуть до навчального центру у Румунії.

"Це означає, що курси підготовки українських пілотів, які на них літатимуть, можуть розпочатися найближчим часом", – сказав Рютте.

12 жовтня міністерка оборони Нідерландів заявила, що її країна за кілька тижнів відправить до Румунії від 12 до 18 винищувачів F-16 для навчання українських пілотів.

Дивіться також: Український льотчик поділився враженнями від навчань на F-16 у Нідерландах – відео

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
літакмарк рюттетренуваннянідерландирумуніявинищувачбазаF-16

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 