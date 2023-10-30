F-16 для України за два тижні будуть у Румунії для навчань льотчиків – прем'єр Нідерландів
30.10.2023, 20:00
F-16 (Ілюстративне фото: U.S. Air Force)
Винищувачі F-16, котрі Нідерланди мають надати Україні, будуть доставлені до Румунії за два тижні для навчання українських пілотів. Про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у розмові з президентом Володимиром Зеленським.
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За його словами, літаки F-16 за два тижні прибудуть до навчального центру у Румунії.
"Це означає, що курси підготовки українських пілотів, які на них літатимуть, можуть розпочатися найближчим часом", – сказав Рютте.
12 жовтня міністерка оборони Нідерландів заявила, що її країна за кілька тижнів відправить до Румунії від 12 до 18 винищувачів F-16 для навчання українських пілотів.
- 20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків, Нідерланди – невідому кількість (країна має 42 борти; скільки з них віддадуть ЗСУ – невідомо). 24 серпня стало відомо, що Норвегія стане третьою країною, від якої Україна отримає F-16 (це може бути від 5 до 10 літаків).
- 11 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати візьмуть роль лідера коаліції, яка допоможе Україні розвивати свої Військово-повітряні сили, а українські льотчики зможуть використати винищувачі F-16 не раніше весни 2024 року.
- Україна має використовувати F-16 тільки на своїй території – не на території Росії. Такі умови Заходу. ЗСУ приймають ці умови.
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