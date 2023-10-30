F-16 для України за два тижні будуть у Румунії для навчань льотчиків – прем'єр Нідерландів

Винищувачі F-16, котрі Нідерланди мають надати Україні, будуть доставлені до Румунії за два тижні для навчання українських пілотів. Про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у розмові з президентом Володимиром Зеленським.

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За його словами, літаки F-16 за два тижні прибудуть до навчального центру у Румунії.

"Це означає, що курси підготовки українських пілотів, які на них літатимуть, можуть розпочатися найближчим часом", – сказав Рютте.

12 жовтня міністерка оборони Нідерландів заявила, що її країна за кілька тижнів відправить до Румунії від 12 до 18 винищувачів F-16 для навчання українських пілотів.

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