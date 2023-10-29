У Росії антисемітизм і ненависть до інших націй вбудовані в систему – Зеленський

Президент Володимир Зеленський відреагував на антисемітські погроми, які розпочалися в Росії. Він заявив у соцмережах, що "російський антисемітизм і ненависть до інших націй системні й глибоко вкорінені".

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Зеленський назвав "жахливими" відео з Дагестану, на яких погромники вриваються в аеропорт Махачкали у пошуках біженців з Ізраїлю.

Він зазначив, що такі події – прояв "масово поширеної в Росії культури ненависті до інших народів, яку пропагують державне телебачення, експерти та влада".

Зеленський також нагадав антисемітські висловлювання глави МЗС РФ Сергія Лаврова та російського диктатора Володимира Путіна.

Загалом, вважає президент, антисемітизм і ненависть до інших націй у Росії "системні й глибоко вкорінені", саме вони призводять до агресії та терору, перемогти які можна лише спільно.

Останніми днями в Росії через війну на Близькому Сході почалися антиізраїльські та антисемітські виступи, включно з погромами.

28 жовтня у дагестанському Хасавюрті погромники увірвалися до готелю "Фламінго", де нібито оселилися ізраїльські біженці, та перевіряли його на "присутність євреїв".

29 жовтня агресивний натовп увірвався до термінала аеропорту Махачкали, куди прибув рейс з евакуйованими з Ізраїлю. Погромники кричали "аллах акбар", вдиралися у службові приміщення аеропорту в пошуках євреїв, прорвалися на смугу.

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