В России антисемитизм и ненависть к другим нациям встроены в систему – Зеленский

Президент Владимир Зеленский отреагировал на антисемитские погромы, которые начались в России. Он заявил в соцсетях, что "российский антисемитизм и ненависть к другим нациям системны и глубоко укоренены".

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Зеленский назвал "ужасными" видео из Дагестана, на которых погромщики врываются в аэропорт Махачкалы в поисках беженцев из Израиля.

Он отметил, что такие события – проявление "массово распространенной в России культуры ненависти к другим народам", которую "пропагандируют государственное телевидение, эксперты и власть".

Зеленский также напомнил антисемитские высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова и российского диктатора Владимира Путина.

В целом же, считает президент, антисемитизм и ненависть к другим нациям в России "системны и глубоко укоренены", именно они приводят к агрессии и террору, победить которые можно только сообща.

В последние дни в России из-за войны на Ближнем Востоке начались антиизраильские и антисемитские выступления, включая погромы.

28 октября в дагестанском Хасавюрте погромщики ворвались в отель "Фламинго", где якобы поселились израильские беженцы, и проверяли его на "присутствие евреев".

29 октября агрессивная толпа ворвалась в терминал аэропорта Махачкалы, куда прибыл рейс с эвакуированными из Израиля. Погромщики кричали "аллах акбар", вламывались в служебные помещения аэропорта в поисках евреев, прорвались на посадочную полосу.

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