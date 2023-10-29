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В России антисемитизм и ненависть к другим нациям встроены в систему – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2023, 22:04
В России антисемитизм и ненависть к другим нациям встроены в систему – Зеленский - Фото
Фото - соцсети

Президент Владимир Зеленский отреагировал на антисемитские погромы, которые начались в России. Он заявил в соцсетях, что "российский антисемитизм и ненависть к другим нациям системны и глубоко укоренены".  

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Зеленский назвал "ужасными" видео из Дагестана, на которых погромщики врываются в аэропорт Махачкалы в поисках беженцев из Израиля. 

Он отметил, что такие события – проявление "массово распространенной в России культуры ненависти к другим народам", которую "пропагандируют государственное телевидение, эксперты и власть".

Зеленский также напомнил антисемитские высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова и российского диктатора Владимира Путина.

В целом же, считает президент, антисемитизм и ненависть к другим нациям в России "системны и глубоко укоренены", именно они приводят к агрессии и террору, победить которые можно только сообща.

  • В последние дни в России из-за войны на Ближнем Востоке начались антиизраильские и антисемитские выступления, включая погромы. 
  • 28 октября в дагестанском Хасавюрте погромщики ворвались в отель "Фламинго", где якобы поселились израильские беженцы, и проверяли его на "присутствие евреев". 
  • 29 октября агрессивная толпа ворвалась в терминал аэропорта Махачкалы, куда прибыл рейс с эвакуированными из Израиля. Погромщики кричали "аллах акбар", вламывались в служебные помещения аэропорта в поисках евреев, прорвались на посадочную полосу. 
Сергей Бережной
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Владимир Зеленскийтерроризмантисемитизмпогромы
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