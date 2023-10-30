Time: Зеленский злой и чувствует себя преданным союзниками, но убежден в победе Украины

В материале о ситуации с российско-украинской войной обозреватель Time Саймон Шустер пишет со ссылкой на анонимных собеседников якобы в окружении президента Владимира Зеленского, что тот будто бы "чувствует себя преданным западными союзниками", которые "оставили его без средств для победы в войне, а только для того, чтобы выжить в ней". Невзирая на это, он не собирается отказываться от боевых действий и идти на перемирие с оккупантами, а его вера в победу Украины "беспокоит некоторых его советников", говорится в статье.

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Последний визит Зеленского в Вашингтон, где он выступал перед Конгрессом и общался с руководством страны, не принес результатов, на которые он надеялся, утверждает автор материала.

"Я спросил одного из его окружения, как чувствует себя президент. Ответ последовал без малейшего колебания: "Злым". Обычный блеск его оптимизма, его чувство юмора, его умение оживить встречу в военной комнате шутками — ничто из этого не сохранилось на второй год тотальной войны", – пишет Шустер.

По словам одного из давних членов команды президента, "теперь он приходит, получает новости, отдает приказы и уходит".

Несмотря на отсутствие прорыва на фронте и попытки России перехватить стратегическую инициативу перед зимой, вера Зеленского в успех Сил обороны "непоколебима" и "граничит с мессианством", отметил автор. Он цитирует слова некоего "одного из его ближайших помощников": "Он обманывает себя. У нас нет вариантов. Мы не побеждаем. Но попробуй сказать ему это".

LIGA.net обратилась на Банковую за комментарием по поводу таких слов некоего анонима якобы из окружения президента.

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Ссылаясь на других "некоторых из его помощников", Шустер отмечает, что якобы "упрямство Зеленского помешало усилиям их команды разработать новую стратегию, новое послание".

"Пока они обсуждали будущее войны, один вопрос оставался табу: возможность заключения мирного соглашения с россиянами", – пишет он и добавляет, что Зеленский "по-прежнему категорически против даже временного перемирия".

Президент так аргументировал Time свою позицию: "Для нас это означало бы оставить эту рану открытой для будущих поколений. Может быть, это успокоит некоторых людей внутри нашей страны и за ее пределами, по крайней мере, тех, кто хочет любой ценой закончить это все. Но для меня это проблема, потому что мы останемся наедине с этой взрывной силой. Мы лишь отсрочим детонацию".

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Издание подчеркивает, что сейчас верховный главнокомандующий Украины "намерен выиграть войну на украинских условиях и меняет тактику, чтобы добиться этого".

Понимая, что поток западного оружия со временем может иссякнуть, украинцы увеличили производство дронов и ракет, которые они используют для атак на российские маршруты снабжения, командные центры и склады боеприпасов далеко в тылу врага, объяснили в Time.

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