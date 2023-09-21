Если Украина перестанет получать помощь, она проиграет: Зеленский – конгрессменам США

Если Украина перестанет получать помощь от международных партнеров, она может проиграть. Об этом сказал президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы членов Конгресса США, пишет CNN.

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Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер рассказал журналистам о встрече членов Конгресса с Зеленским и сказал, что президент Украины подчеркнул важность международной помощи для победы над Россией.

Совершенно очевидно, что если произойдет шатдаун федерального правительства США или будет принят временный бюджет, в который не удастся включить помощь для Украины, "ущерб, который может быть нанесен украинской кампании, будет разрушительным", сказал Шумер.

"Цитируя выступление президента Зеленского в зале — и это точная цитата — он сказал: "Если мы не получим помощь, мы проиграем войну", — добавил он.

"Я сказал конгрессменам, что прямо сейчас этот мужественный человек находится в центре демократии и свободы, и мое послание президенту Зеленскому и моим коллегам было простым — Америка всегда должна поддерживать наших друзей по всему миру, в том числе и народ Украины", — заявил Шумер.

Лидер демократического большинства заявил, что поддержка Киева – это больше, чем просто помощь украинскому народу, и раскритиковал отдельных консервативных республиканцев, которые выступают против помощи Украине.

"Как напомнил нам президент Зеленский, это касается также и о безопасности США, потому что победивший Путин будет воодушевленным Путиным", — сказал Шумер.

Из планов Зеленского выпало выступление на объединенном заседании Конгресса, так как спикер Кевин Маккарти отклонил просьбу об этом.

Зеленский встретился с лидерами Конгресса США – говорили о дальнобойном оружии и ситуации на фронте.

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