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Если Украина перестанет получать помощь, она проиграет: Зеленский – конгрессменам США

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 20:30
Если Украина перестанет получать помощь, она проиграет: Зеленский – конгрессменам США - Фото
Зеленский в Конгрессе США с лидерами фракций Митчем Макконнелом и Чаком Шумером (Фото - EPA)

Если Украина перестанет получать помощь от международных партнеров, она может проиграть. Об этом сказал президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы членов Конгресса США, пишет CNN

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Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер рассказал журналистам о встрече членов Конгресса с Зеленским и сказал, что президент Украины подчеркнул важность международной помощи для победы над Россией. 

Совершенно очевидно, что если произойдет шатдаун федерального правительства США или будет принят временный бюджет, в который не удастся включить помощь для Украины, "ущерб, который может быть нанесен украинской кампании, будет разрушительным", сказал Шумер. 

"Цитируя выступление президента Зеленского в зале — и это точная цитата — он сказал: "Если мы не получим помощь, мы проиграем войну", — добавил он.

"Я сказал конгрессменам, что прямо сейчас этот мужественный человек находится в центре демократии и свободы, и мое послание президенту Зеленскому и моим коллегам было простым — Америка всегда должна поддерживать наших друзей по всему миру, в том числе и народ Украины", — заявил Шумер.

Лидер демократического большинства заявил, что поддержка Киева – это больше, чем просто помощь украинскому народу, и раскритиковал отдельных консервативных республиканцев, которые выступают против помощи Украине. 

"Как напомнил нам президент Зеленский, это касается также и о безопасности США, потому что победивший Путин будет воодушевленным Путиным", — сказал Шумер.

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Сергей Бережной
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