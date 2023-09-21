Зеленский не будет выступать перед объединенным Конгрессом США – спикер отклонил запрос

У президента Владимира Зеленского не будет выступления на объединенном заседании Конгресса, так как спикер Кевин Маккарти отклонил просьбу об этом, сообщает Punchbowl News.

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Маккарти заявил, что он отклонил просьбу Зеленского выступить на объединенном заседании палат Конгресса.

По его словам, у конгрессменов нет достаточно времени для совместного мероприятия, учитывая напряженную законодательную неделю.

Для Зеленского предусмотрена такой же формат встречи с конгрессменами и сенаторами, как и для премьер-министров Великобритании и Италии.

Кроме того, сказал Маккарти, Зеленский уже выступал перед Конгрессом.

Сегодня Зеленский встретился с лидерами Конгресса США – говорили о дальнобойном оружии и ситуации на фронте.

В настоящее время главными темами обсуждения в Конгрессе являются принятие федерального бюджета на 2024 год и назначение нового главы Объединенного комитета начальников штабов. Обе эти темы крайне правые республиканцы из сторонников Трампа соглашаются обсуждать только при условии принятия их поправок.

CNN сообщало, что президент Украины намерен выступить в Вашингтоне перед сенаторами США.

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