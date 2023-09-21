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Зеленский не будет выступать перед объединенным Конгрессом США – спикер отклонил запрос

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 18:04
Зеленский не будет выступать перед объединенным Конгрессом США – спикер отклонил запрос - Фото
Зеленский проводит брифинг для конгрессменов и сенаторов в Старом Зале Сената США (Фото - Twitter Chris Murphy)

У президента Владимира Зеленского не будет выступления на объединенном заседании Конгресса, так как спикер Кевин Маккарти отклонил просьбу об этом, сообщает Punchbowl News.

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Маккарти заявил, что он отклонил просьбу Зеленского выступить на объединенном заседании палат Конгресса. 

По его словам, у конгрессменов нет достаточно времени для совместного мероприятия, учитывая напряженную законодательную неделю.

Для Зеленского предусмотрена такой же формат встречи с конгрессменами и сенаторами, как и для премьер-министров Великобритании и Италии.

Кроме того, сказал Маккарти, Зеленский уже выступал перед  Конгрессом.

Сегодня Зеленский встретился с лидерами Конгресса США – говорили о дальнобойном оружии и ситуации на фронте.

  • В настоящее время главными темами обсуждения в Конгрессе являются принятие федерального бюджета на 2024 год и назначение нового главы Объединенного комитета начальников штабов. Обе эти темы крайне правые республиканцы из сторонников Трампа соглашаются обсуждать только при условии принятия их поправок.    
  • CNN сообщало, что президент Украины намерен выступить в Вашингтоне перед сенаторами США.
Сергей Бережной
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Владимир Зеленскийконгресс сшаКевин МакКарти
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