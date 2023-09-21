Зеленский не будет выступать перед объединенным Конгрессом США – спикер отклонил запрос
21.09.2023, 18:04
Зеленский проводит брифинг для конгрессменов и сенаторов в Старом Зале Сената США (Фото - Twitter Chris Murphy)
У президента Владимира Зеленского не будет выступления на объединенном заседании Конгресса, так как спикер Кевин Маккарти отклонил просьбу об этом, сообщает Punchbowl News.
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Маккарти заявил, что он отклонил просьбу Зеленского выступить на объединенном заседании палат Конгресса.
По его словам, у конгрессменов нет достаточно времени для совместного мероприятия, учитывая напряженную законодательную неделю.
Для Зеленского предусмотрена такой же формат встречи с конгрессменами и сенаторами, как и для премьер-министров Великобритании и Италии.
Кроме того, сказал Маккарти, Зеленский уже выступал перед Конгрессом.
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