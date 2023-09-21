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Зеленський не виступатиме перед об'єднаним Конгресом США – спікер відхилив запит

Этот материал также доступен на русском
21.09.2023, 18:04
Зеленський не виступатиме перед об'єднаним Конгресом США – спікер відхилив запит - Фото
Зеленський проводить брифінг для конгресменів та сенаторів у Старому Залі Сенату США (Фото - Twitter Chris Murphy)

У президента Володимира Зеленського не буде виступу на об'єднаному засіданні Конгресу, оскільки речник Кевін Маккарті відхилив прохання про це, повідомляє Punchbowl News.

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Маккарті заявив, що він відхилив прохання Зеленського виступити на об'єднаному засіданні палат Конгресу.

За його словами, у конгресменів немає достатньо часу для спільного заходу з огляду на напружений законодавчий тиждень.

Для Зеленського передбачено такий самий формат зустрічі з конгресменами та сенаторами, як і для прем'єр-міністрів Великої Британії та Італії.

Крім того, сказав Маккарті, Зеленський уже виступав перед Конгресом.

Сьогодні Зеленський зустрівся з лідерами Конгресу США – говорили про далекобійну зброю та ситуацію на фронті.

  • Зараз головними темами обговорення в Конгресі є ухвалення федерального бюджету на 2024 рік та призначення нового голови Об'єднаного комітету начальників штабів. Обидві ці теми вкрай праві республіканці з прихильників Трампа погоджуються обговорювати лише за умови ухвалення їх поправок.
  • CNN повідомляло, що президент України має намір виступити у Вашингтоні перед сенаторами США.
Сергій Бережний
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Володимир ЗеленськийКонгрес СШАкевін маккарті
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