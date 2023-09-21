Якщо Україна не отримає допомоги, вона програє: конгресмен процитував Зеленського

Якщо Україна перестане отримувати допомогу від міжнародних партнерів, то вона може програти. Про це сказав президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання членів Конгресу США, пише CNN.

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Лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер розповів журналістам про зустріч членів Конгресу з Зеленським і сказав, що президент України наголосив на важливості міжнародної допомоги для перемоги над Росією.

Цілком очевидно, що якщо відбудеться шатдаун федерального уряду США або буде прийнято тимчасовий бюджет, до якого не вдасться включити допомогу для України, "збитки, які це може завдати українській кампанії, будуть руйнівними", сказав Шумер.

"Цитуючи виступ президента Зеленського у залі – і це точна цитата – він сказав: "Якщо ми не отримаємо допомогу, ми програємо війну", – додав він.

"Я сказав конгресменам, що прямо зараз ця мужня людина перебуває в центрі демократії та свободи, і моє послання президенту Зеленському та моїм колегам було простим – Америка завжди повинна підтримувати наших друзів у всьому світі, зокрема й народ України", – заявив Шумер.

Лідер демократичної більшості заявив, що підтримка Києва – це більше, ніж просто допомога українському народу, та розкритикував окремих консервативних республіканців, які виступають проти допомоги Україні.

"Як нагадав нам президент Зеленський, це стосується також і безпеки США, тому що Путін, який переміг, буде надихнутим Путіним", – сказав Шумер.

З планів Зеленського випав виступ на об'єднаному засіданні Конгресу, оскільки речник Кевін Маккарті відхилив прохання про це.

Зеленський зустрівся з лідерами Конгресу США – говорили про далекобійну зброю та ситуацію на фронті.

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