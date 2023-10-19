Три загадки на 2024 год о войне и Украине. Эксперты – о том, что нужно делать для победы

В преддверии 2024 года и третьего года полномасштабной войны России против Украины есть три глобальных "загадки", как будет развиваться ситуация и куда пойдет будущее. Одна связана с помощью Киеву извне, вторая – с разгоном маховика своего ОПК, третья – это успехи на поле боя, пишет в статье на Укринформе академик НАНУ Владимир Горбулин и директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

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По мнению экспертов, неопределенность долгосрочной военно-технической помощи США может вынудить военное командование Украины пересмотреть подходы к наступлению и быть готовыми к худшему сценарию, причем ревизия может затрагивать и более четкое определение, на какие жертвы может пойти нация.

Они добавляют, однако, что то, что будет происходить вокруг Украины после столь длительного пути к победе над врагом, "должно сделать нацию еще более решительной", в частности, привести к ответу: "Что мы сами можем сделать для победы в возможно самые сложные времена?"

О трех "загадках":

1. Уровень и качество военно-технической помощи Запада Украине будет определять реальные возможности Сил обороны в 2024 году, и, вероятно, в 2025 году, если война затянется.

Возможным остается сценарий уменьшения помощи США, и, соответственно, отсутствие наращивания качества помощи от европейских стран НАТО.

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Но даже при "ужасном" сценарии с помощью извне до апреля 2024 года Украина может рассчитывать по меньшей мере на имеющийся уровень помощи или схожий – с незначительной тенденцией к уменьшению. Можно прогнозировать, что Украина будет полноценно обеспечиваться боеприпасами и средствами ПВО.

2. Возможность достижения Украиной технологических преимуществ самостоятельными усилиями.

Узловой проблемой в этому году остается выбор оптимальной модели ОПК. Его развитие тормозила слабая система администрирования и неудачно подобранный менеджмент. Отечественные разработчики – на высоком техническом уровне.

В 2023-м впервые в истории Украины власть начала уделять повышенное внимание ОПК, о приходе на местный рынок заявили немецкий концерн Rheinmetall, британская BAE Systems, турецкая Baykar Makina, французская Turgis & Gaillard. Появилась первая работа с американцами, в частности, в рамках проекта FrankenSAM по ЗРК.

3. Успех на поле боя.

Тактические военные успехи 2023 года способны обеспечить стратегическое преимущество в 2024-м. Именно военно-промышленные успехи Украины в 2024-м, с учетом военно-технического сотрудничества, способны обеспечить стратегическую победу будущего.

Нужно решить ряд вопросов по усилению ВСУ, в частности резко нарастить мотивацию граждан к службе.

На перспективы Украины в 2024 году может "существенно негативно" повлиять палестинско-израильская война в случае ее затягивания и масштабирования, и события в США – от ограничений Пентагона и Белого дома до возвращения "трампизма". Также не исключена масштабная активизация всей оси зла.

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Эксперты подчеркивают: РФ стремится к полному уничтожению Украины сейчас и "обязательно" будет пытаться сделать это в последующие годы.

Поэтому, по мнению Горбулина и Бадрака, власти Украины должны:

- в центр общества и государства немедленно поставить наращивание оборонного потенциала и его масштабирование;

- максимально ускорить поиск решений по непрерывному наращиванию производства своих вооружений;

- укреплять армию совершенствованием системы ее комплектования;

- на уже отвоеванных территориях готовить ряд рубежей обороны и мощные укрепления (чего не было сделано раньше).

"Мы все не имеем права ни на минуту забывать: наша война экзистенциальная, то есть война за право существовать как нация. Поэтому мы не только должны бороться, но и быстро учиться удачно и всесторонне обеспечивать эту борьбу собственноручно", – резюмировали специалисты.

По мнению Джона Хербста, американского посла в Киеве в 2003-2006 годах, Белому дому и Банковой нужно четко определиться, что считать победой Украины.

Ранее издание The Telegraph писало, что Белый дом планирует запросить у Конгресса крупнейший в истории пакет помощи Украине, сумма может достигать $100 млрд.

Однако, по оценкам законодателей США, $100 млрд – это "потолок", а на деле такой пакет может быть от $50 млрд.

13 октября президент Зеленский заявил об историческом повороте в войне РФ против Украины.

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