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"Вариантов всего два". Зеленский заявил об историческом повороте в войне РФ против Украины

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2023, 15:03
Владимир Зеленский (фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Война РФ против Украины находится сейчас "на историческом повороте: либо Россия сломает свободу" и распространит зону геополитической нестабильности, либо проиграет в этом противостоянии. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения к лидерам стран сообщества Joint Expeditionary Force.

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"Все мы сейчас на историческом повороте. Вариантов всего два: или террористической России удастся сломать свободу, и тогда по всему нашему континенту распространится зона геополитической нестабильности, которая существует на востоке Европы. Или благодаря многим уровням и форматам сотрудничества, в частности региональным, благодаря нашей общей защите свободы, Россия проиграет в этом противостоянии", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что если Россия проиграет, то в результате будет реализован исторический шанс на геополитическую стабильность "по всей линии — от Скандинавии через Минск и Киев до Южного Кавказа".

Украинский президент отметил, что Кремль "должен начать привыкать к своим проигрышам".

"И, в частности, проигрыш второй зимы, проигрыш его энергетического террора однозначно придаст силы всем нам. И вести Россию проигрышами дальше будет проще", — добавил Зеленский.

  • 23 сентября 2023 года Зеленский сказал, что невозможно в российско-украинской войне "сохранять нейтралитет".
  • 11 октября глава государства отметил, что российский диктатор Путин "не потянет" новую гонку вооружений против западных стран и не может захватить Украину.
  • 12 октября Зеленский заявил, что РФ вышла на траекторию поражения в войне против Украины, но "пока не готова уйти".

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Калинин Артемий
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