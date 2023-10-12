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Зеленский: Россия вышла на траекторию поражения в войне, но пока не готова уйти из Украины

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2023, 12:16
Зеленский: Россия вышла на траекторию поражения в войне, но пока не готова уйти из Украины - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA/OLIVIER MATTHYS)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия "вышла на траекторию проигрыша в войне, но пока не готова убраться". Об этом он сообщил на четвертом заседании министерского круглого стола по поддержке Украины в Марракеше.

По его словам, россияне за время большой войны применили против Украины почти 3000 дронов-камикадзе Shahed-136. 

Он отметил, что Украина нуждается в непрерывной поддержке партнеров, пока защищается от агрессии РФ. 

"Когда агрессор выходит на траекторию своего проигрыша, как вышла Россия в войне против нас, он всегда рассчитывает только на одно. Он не готов признать ошибочность решения об агрессии. Он не готов убраться с чужой земли. Еще пока нет. Но этот день наступит", — сказал Зеленский.

Глава государства заявил, что Москва пытается сделать ставку на то, что мир не сможет обеспечивать долгосрочную поддержку Киева. 

  • Ранее издание The Telegraph писало, что команда президента США Джо Байдена планирует запросить Конгресс о крупнейшем в истории пакете помощи Украине, сумма может достигать $100 млрд.
  • Однако, по оценкам законодателей США, $100 млрд — это "потолок", а на деле такой пакет может быть от $50 млрд.
  • 12 октября в Брюсселе состоится 16-е заседание в формате "Рамштайн".

Читайте также: Белый дом: У США есть деньги и на Украину, и на Израиль. Иначе придется отправлять солдат 

Дмитрий Гриниченко
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