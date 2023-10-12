Зеленский: Россия вышла на траекторию поражения в войне, но пока не готова уйти из Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия "вышла на траекторию проигрыша в войне, но пока не готова убраться". Об этом он сообщил на четвертом заседании министерского круглого стола по поддержке Украины в Марракеше.

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По его словам, россияне за время большой войны применили против Украины почти 3000 дронов-камикадзе Shahed-136.

Он отметил, что Украина нуждается в непрерывной поддержке партнеров, пока защищается от агрессии РФ.

"Когда агрессор выходит на траекторию своего проигрыша, как вышла Россия в войне против нас, он всегда рассчитывает только на одно. Он не готов признать ошибочность решения об агрессии. Он не готов убраться с чужой земли. Еще пока нет. Но этот день наступит", — сказал Зеленский.

Глава государства заявил, что Москва пытается сделать ставку на то, что мир не сможет обеспечивать долгосрочную поддержку Киева.

Ранее издание The Telegraph писало, что команда президента США Джо Байдена планирует запросить Конгресс о крупнейшем в истории пакете помощи Украине, сумма может достигать $100 млрд.

Однако, по оценкам законодателей США, $100 млрд — это "потолок", а на деле такой пакет может быть от $50 млрд.

12 октября в Брюсселе состоится 16-е заседание в формате "Рамштайн".

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