Зеленський: Росія вийшла на траєкторію поразки у війні, але поки що не готова піти з України
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія "вийшла на траєкторію програшу у війні, але поки що не готова забратися". Про це він повідомив на четвертому засіданні міністерського круглого столу щодо підтримки України в Марракеші.
Він зазначив, що Україна потребує безперервної підтримки партнерів, поки захищається від агресії РФ.
"Коли агресор виходить на траєкторію свого програшу, як вийшла Росія у війні проти нас, він завжди розраховує тільки на одне. Він не готовий визнати помилковість рішення про агресію. Він не готовий забратися з чужої землі. Ще поки що ні. Але цей день настане", — сказав Зеленський.
Глава держави заявив, що Москва намагається зробити ставку на те, що світ не зможе забезпечити довгострокову підтримку Києва.
- Раніше видання The Telegraph писало, що команда президента США Джо Байдена планує запросити Конгрес про найбільший в історії пакет допомоги Україні, сума може досягати $100 млрд.
- Проте, за оцінками законодавців США, $100 млрд — це "стеля", а насправді такий пакет може бути від $50 млрд.
- 12 жовтня у Брюсселі відбудеться 16-е засідання у форматі "Рамштайн".
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