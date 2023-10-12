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Зеленський: Росія вийшла на траєкторію поразки у війні, але поки що не готова піти з України

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12.10.2023, 12:16
Зеленський: Росія вийшла на траєкторію поразки у війні, але поки що не готова піти з України - Фото
Володимир Зеленський (Фото: EPA/OLIVIER MATTHYS)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія "вийшла на траєкторію програшу у війні, але поки що не готова забратися". Про це він повідомив на четвертому засіданні міністерського круглого столу щодо підтримки України в Марракеші.

За його словами, росіяни за час великої війни застосували проти України майже 3000 дронів-камікадзе Shahed-136.

Він зазначив, що Україна потребує безперервної підтримки партнерів, поки захищається від агресії РФ.

"Коли агресор виходить на траєкторію свого програшу, як вийшла Росія у війні проти нас, він завжди розраховує тільки на одне. Він не готовий визнати помилковість рішення про агресію. Він не готовий забратися з чужої землі. Ще поки що ні. Але цей день настане", — сказав Зеленський.

Глава держави заявив, що Москва намагається зробити ставку на те, що світ не зможе забезпечити довгострокову підтримку Києва.

  • Раніше видання The Telegraph писало, що команда президента США Джо Байдена планує запросити Конгрес про найбільший в історії пакет допомоги Україні, сума може досягати $100 млрд.
  • Проте, за оцінками законодавців США, $100 млрд — це "стеля", а насправді такий пакет може бути від $50 млрд.
  • 12 жовтня у Брюсселі відбудеться 16-е засідання у форматі "Рамштайн".

Читайте також: Білий дім: США мають гроші і на Україну, і на Ізраїль. Інакше доведеться відправляти солдатів

Дмитро Гриниченко
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Володимир ЗеленськийРосіявійнавійськова допомога
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