Зеленський: Росія вийшла на траєкторію поразки у війні, але поки що не готова піти з України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія "вийшла на траєкторію програшу у війні, але поки що не готова забратися". Про це він повідомив на четвертому засіданні міністерського круглого столу щодо підтримки України в Марракеші.

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За його словами, росіяни за час великої війни застосували проти України майже 3000 дронів-камікадзе Shahed-136.

Він зазначив, що Україна потребує безперервної підтримки партнерів, поки захищається від агресії РФ.

"Коли агресор виходить на траєкторію свого програшу, як вийшла Росія у війні проти нас, він завжди розраховує тільки на одне. Він не готовий визнати помилковість рішення про агресію. Він не готовий забратися з чужої землі. Ще поки що ні. Але цей день настане", — сказав Зеленський.

Глава держави заявив, що Москва намагається зробити ставку на те, що світ не зможе забезпечити довгострокову підтримку Києва.

Раніше видання The Telegraph писало, що команда президента США Джо Байдена планує запросити Конгрес про найбільший в історії пакет допомоги Україні, сума може досягати $100 млрд.

Проте, за оцінками законодавців США, $100 млрд — це "стеля", а насправді такий пакет може бути від $50 млрд.

12 жовтня у Брюсселі відбудеться 16-е засідання у форматі "Рамштайн".

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