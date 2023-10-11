Путин не потянет гонку вооружений, но амбиции РФ не ограничиваются Украиной — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия "не потянет" новую гонку вооружений с западными странами. Об этом он сообщил на заседании стран-союзников в формате "Рамштайн" в Брюсселе.

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По его словам, диктатор По его словам, диктатор Владимир Путин не может захватить Украину, а РФ "не потянет" гонку вооружений.

"Все вы знаете, что московские амбиции никогда не ограничивались Украиной. И все мы хотим, чтобы эти амбиции проиграли именно в Украине – это самая лучшая возможность, чтобы не пришлось искать снаряды и поставлять танки в другие государства Европы, Азии или Африки", — сказал Зеленский.

Он отметил, что НАТО может защитить страны-члены от агрессии.

"Я знаю, что нужно, чтобы ускорить справедливое завершение этой войны. Подчеркну: справедливое завершение. Полная защита нашего суверенитета, полное восстановление нашей территориальной целостности, полное обеспечение безопасности Украины после агрессии", — резюмировал глава государства.

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