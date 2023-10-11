Путін не потягне гонку озброєнь, але амбіції Росії не обмежуються Україною — Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія "не потягне" нову гонку озброєнь із західними країнами. Про це він повідомив на засіданні країн-союзників у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.
"Всі ви знаєте, що московські амбіції ніколи не обмежувалися Україною. І всі ми хочемо, щоб ці амбіції програли саме в Україні – це найкраща можливість, щоб не довелося шукати снаряди та постачати танки до інших держав Європи, Азії чи Африки", — сказав Зеленський.
Він зазначив, що НАТО може захистити країни-члени від агресії.
"Я знаю, що потрібно, щоб прискорити справедливе завершення цієї війни. Наголошу: справедливе завершення. Повний захист нашого суверенітету, повне відновлення нашої територіальної цілісності, повне забезпечення безпеки України після агресії", – резюмував глава держави.
- 10 жовтня 2023 року командувач Таврійського напряму повідомив, що окупанти збільшили активність.
- 9-11 жовтня військові пишуть про хвилі "м'ясних штурмів" РФ, масовані авіаудари в районі Авдіївки.
- Раніше сьогодні Зеленський сказав, що не може назвати термін кінця війни: "Це останній етап, найскладніша її стадія". За його словами, якщо допомога Заходу Україні припиниться, то час буде на боці армії РФ.
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