Путін не потягне гонку озброєнь, але амбіції Росії не обмежуються Україною — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія "не потягне" нову гонку озброєнь із західними країнами. Про це він повідомив на засіданні країн-союзників у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.

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За його словами, диктатор За його словами, диктатор Володимир Путін не може захопити Україну, а РФ "не потягне" гонку озброєнь.

"Всі ви знаєте, що московські амбіції ніколи не обмежувалися Україною. І всі ми хочемо, щоб ці амбіції програли саме в Україні – це найкраща можливість, щоб не довелося шукати снаряди та постачати танки до інших держав Європи, Азії чи Африки", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що НАТО може захистити країни-члени від агресії.

"Я знаю, що потрібно, щоб прискорити справедливе завершення цієї війни. Наголошу: справедливе завершення. Повний захист нашого суверенітету, повне відновлення нашої територіальної цілісності, повне забезпечення безпеки України після агресії", – резюмував глава держави.

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