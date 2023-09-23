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Зеленский: Хотите усилить Россию – хорошо, ослабляйте помощь Украине

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2023, 10:25
Зеленский: Хотите усилить Россию – хорошо, ослабляйте помощь Украине - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что в российско-украинской войне невозможно сохранять нейтралитет и тот, кто не помогает Украине, тем самым помогает России, сказал он на брифинге во время визита в Канаду.

"Ты помогаешь Украине или России. В этой войне не будет посредников. Ослабляя помощь Украине, ты усилишь Россию. А мощная Россия и то, чего от нее ожидать... Я думаю, история в книгах и свидетелях на это уже давно ответила. Если кто хочет рискнуть – хорошо, ослабляйте помощь украинцам. Но, если быть откровенными и честными, за свободу, за демократию, за права людей нужно бороться", – цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента.

Он сказал, что Украина благодарна партнерам, которые помогают оружием и деньгами, но "это не самая большая цена".

"Самую большую цену все-таки за это сегодня платит Украина – людьми, количеством смертей", – сказал Зеленский.

Андрей Водяный
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