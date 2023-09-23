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Зеленський: Хочете посилити Росію – добре, послаблюйте допомогу Україні

Этот материал также доступен на русском
23.09.2023, 10:25
Зеленський: Хочете посилити Росію – добре, послаблюйте допомогу Україні - Фото
Фото: пресслужба Офісу президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що в російсько-українській війні неможливо зберігати нейтралітет і той, хто не допомагає Україні, тим самим допомагає Росії, сказав він на брифінгу під час візиту до Канади.

"Ти допомагаєш Україні або Росії. У цій війні не буде посередників. Послаблюючи допомогу Україні, ти посилиш Росію. А потужна Росія й те, чого від неї очікувати… Я думаю, історія у книжках і свідках на це вже давно відповіла. Якщо хтось хоче ризикнути – добре, послаблюйте допомогу українцям. Але, якщо бути відвертими й чесними, за свободу, за демократію, за права людей треба боротися", – цитує Зеленського пресслужба Офісу президента.

Він сказав, що Україна вдячна партнерам, які допомагають зброєю та грошима, але "це не найбільша ціна".

"Найбільшу ціну все ж таки за це сьогодні платить Україна – людьми, кількістю смертей", – сказав Зеленський.

Андрій Водяний
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