Три загадки на 2024 рік про війну та Україну. Експерти – про те, що потрібно робити для перемоги

Напередодні 2024 року та третього року повномасштабної війни Росії проти України є три глобальні "загадки", як розвиватиметься ситуація і куди піде майбутнє. Одна пов'язана з допомогою Києву ззовні, друга – з розгоном маховика свого ОПК, третя – це успіхи на полі бою, пише у статті на Укрінформі академік НАНУ Володимир Горбулін та директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

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На думку експертів, невизначеність довгострокової військово-технічної допомоги США може змусити військове командування України переглянути підходи до наступу та бути готовими до найгіршого сценарію, причому ревізія може торкатися і чіткішого визначення, на які жертви може піти нація.

Вони додають, однак, що те, що відбуватиметься навколо України після такого тривалого шляху до перемоги над ворогом, "має зробити націю ще рішучішою", зокрема, привести до відповіді: "Що ми самі можемо зробити для перемоги у, можливо, найскладніші часи?"

Про три "загадки":

1. Рівень та якість військово-технічної допомоги Заходу Україні визначатиме реальні можливості Сил оборони у 2024 році, і, ймовірно, у 2025 році, якщо війна затягнеться.

Можливим залишається сценарій зменшення допомоги США і, відповідно, відсутність нарощування якості допомоги від європейських країн НАТО.

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Але навіть за "жахливого" сценарію з допомогою ззовні до квітня 2024 року Україна може розраховувати щонайменше на наявний рівень допомоги або схожий – із незначною тенденцією до зменшення. Можна прогнозувати, що Україна повноцінно забезпечуватиметься боєприпасами та засобами ППО.

2. Можливість досягнення Україною технологічних переваг самостійними зусиллями.

Вузловою проблемою цього року залишається вибір оптимальної моделі ОПК. Його розвиток гальмувала слабка система адміністрування та невдало підібраний менеджмент.

Вітчизняні розробники – на високому технічному рівні.

У 2023-му вперше в історії України влада почала приділяти підвищену увагу ОПК, про прихід на місцевий ринок заявили німецький концерн Rheinmetall, британська BAE Systems, турецька Baykar Makina, французька Turgis & Gaillard. З'явилася перша робота з американцями, зокрема, у рамках проєкту FrankenSAM із ЗРК.

3. Успіх на полі бою.

Тактичні військові успіхи 2023 року здатні забезпечити стратегічну перевагу 2024-го. Саме військово-промислові успіхи України 2024-го, з урахуванням військово-технічного співробітництва, здатні забезпечити стратегічну перемогу майбутнього.

Потрібно вирішити низку питань щодо посилення ЗСУ, зокрема різко наростити мотивацію громадян до служби.

На перспективи України у 2024 році може "суттєво негативно" вплинути палестинсько-ізраїльська війна у разі її затягування та масштабування, і події у США – від обмежень Пентагону та Білого дому до повернення "трампізму". Також не виключена масштабна активізація всієї осі зла.

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Експерти наголошують: РФ прагне до повного знищення України зараз і "обов'язково" намагатиметься зробити це в наступні роки.

Тому, на думку Горбуліна та Бадрака, влада України має:

- у центр суспільства та держави негайно поставити нарощування оборонного потенціалу та його масштабування;

– максимально прискорити пошук рішень щодо безперервного нарощування виробництва своїх озброєнь;

– зміцнювати армію удосконаленням системи її комплектування;

– на вже відвойованих територіях готувати низку рубежів оборони та потужні зміцнення (чого не було зроблено раніше).

"Ми всі не маємо права ні на хвилину забувати: наша війна екзистенційна, тобто війна за право існувати як нація. Тому ми не тільки маємо боротися, а й швидко вчитися вдало та всебічно забезпечувати цю боротьбу власноруч", – резюмували фахівці.

На думку Джона Гербста, американського посла в Києві у 2003-2006 роках, Білому дому та Банковій потрібно чітко визначитися, що вважати перемогою України.

Раніше видання The Telegraph писало, що Білий дім планує запросити у Конгресу найбільший в історії пакет допомоги Україні, сума може сягати $100 млрд.

Проте, за оцінками законодавців США, $100 млрд – це "стеля", а насправді такий пакет може бути від $50 млрд.

13 жовтня президент Зеленський заявив про історичний поворот у війні РФ проти України.

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