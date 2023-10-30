Time: До зимы будут изменения в военной стратегии Украины и встряски в команде Зеленского

Помощники верховного главнокомандующего Владимира Зеленского рассказали Time, что еще до наступления зимы якобы следует ожидать "серьезных" изменений в военной стратегии Украины в ее освободительной войне против России, а также "крупных встрясок" в команде президента.

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"По их словам, необходимо будет уволить как минимум одного министра, а также старшего генерала, отвечающего за контрнаступление, чтобы обеспечить ответственность за медленный прогресс Украины на фронте", — пишет в материале автор Саймон Шустер, не называя имен этих "помощников".

Издание цитирует одного из них, обозначенного как "близкий помощник": "Мы не движемся вперед".

А "некоторые" командиры на передовой, продолжает собеседник, начали саботировать приказы о наступлении, даже если они исходят непосредственно из Офиса президента.

"Они просто хотят сидеть в окопах и держать оборону. Но таким образом мы не сможем выиграть войну", – добавил он.

Шустер пишет, что когда он передал эти претензии старшему офицеру, тот сказал, что у некоторых командиров просто нет другого выбора, кроме как выполнять приказы сверху.

LIGA.net также обратилась на Банковую за комментарием по поводу и этих заявлений.

В той же статье Time пишет со ссылкой на собеседников, что Зеленский "злой" и "чувствует себя преданным союзниками", но по-прежнему убежден в победе Украины.

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