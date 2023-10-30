Time: До зими очікуються зміни у військовій стратегії України та струси в команді Зеленського

Помічники верховного головнокомандувача Володимира Зеленського розповіли Time, що ще до зими нібито слід очікувати "серйозних" змін у військовій стратегії України в її визвольній війні проти Росії, а також "великих струсів" у команді президента.

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"З їх слів, необхідно буде звільнити щонайменше одного міністра, а також старшого генерала, який відповідає за контрнаступ, щоб забезпечити відповідальність за повільний прогрес України на фронті", – пише в матеріалі автор Саймон Шустер, не називаючи імен цих "помічників".

Видання цитує одного з них, названого "близьким помічником": "Ми не рухаємося вперед".

А "деякі" командири на передовій, продовжує співрозмовник, почали саботувати накази про наступ, навіть якщо вони виходять безпосередньо з Офісу президента.

"Вони просто хочуть сидіти в окопах і тримати оборону. Але таким чином ми не зможемо виграти війну", – додав він.

Шустер пише, що коли він передав ці претензії старшому офіцеру, той сказав, що деякі командири просто не мають іншого вибору, крім як виконувати накази зверху.

LIGA.net також звернулася на Банкову за коментарем щодо цих заяв.

У тій же статті Time пише з посиланням на співрозмовників, що Зеленський "злий" і "почувається зрадженим союзниками", але, як і раніше, переконаний у перемозі України.

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