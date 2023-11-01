Силы обороны Украины точным ударом из ракетной системы M142 HIMARS уничтожили российский беспилотный летательный аппарат ZALA вместе с экипажем. Ролик нетривиального использования американской РСЗО показали на канале оперативного командования "Запад".
Аэроразведка, вероятно, 30 бригады, обнаружила место приземления БПЛА и, пока россияне его подобрали и принесли к автомобилю, по этой точке был нанесен удар.
Как выразились в ОК "Запад", удар из HIMARS по мобильному экипажу ZALA произошел "впервые в истории".
Это не так: по меньшей мере несколько недель назад ракетой этой системы уже накрывали дроноводов ZALA на юге. В сентябре также был похожий эпизод.
Эти беспилотники используются для разведки и наведения дронов-камикадзе "Ланцет", одного из наиболее успешных в этой войне средств поражения на вооружении у армии РФ.
ZALA Aero Group – российская компания, специализирующаяся на разработке беспилотных летательных аппаратов, входит в концерн "Калашников".
- В сентябре 2023-го президент Зеленский заявил, что "это не фильм со счастливым концом; у нас не будет счастливого конца: мы потеряли много людей – это не счастливый конец".
- По его словам, если Запад сократит или прекратит военную помощь Украине, "невозможно предсказать", как миллионы беженцев в Европе отреагируют, если их страну бросят.
- Он полагает, что если война затянется, придется переводить экономику Украины на военные рельсы. Президент "эмоционально готов" к долгой войне против России.
- 30 октября в Time написали со ссылкой на собеседников якобы на Банковой, что Зеленский "злой" и "чувствует себя преданным союзниками". На Банковой ответили.
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