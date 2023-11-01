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HIMARS точечно прибил беспилотник ZALA вместе с российским экипажем — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2023, 11:59
Скриншот
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Силы обороны Украины точным ударом из ракетной системы M142 HIMARS уничтожили российский беспилотный летательный аппарат ZALA вместе с экипажем. Ролик нетривиального использования американской РСЗО показали на канале оперативного командования "Запад".

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Аэроразведка, вероятно, 30 бригады, обнаружила место приземления БПЛА и, пока россияне его подобрали и принесли к автомобилю, по этой точке был нанесен удар.

Как выразились в ОК "Запад", удар из HIMARS по мобильному экипажу ZALA произошел "впервые в истории".

Это не так: по меньшей мере несколько недель назад ракетой этой системы уже накрывали дроноводов ZALA на юге. В сентябре также был похожий эпизод.

Эти беспилотники используются для разведки и наведения дронов-камикадзе "Ланцет", одного из наиболее успешных в этой войне средств поражения на вооружении у армии РФ.

ZALA Aero Group – российская компания, специализирующаяся на разработке беспилотных летательных аппаратов, входит в концерн "Калашников".

Смотрите видео: HIMARS и высокоточная артиллерия прибили жирные цели: Триаду, Малахит, кучку БМП

Євген Пилипенко
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