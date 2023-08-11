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ВСУ: Оккупанты используют все больше ударных дронов. Это один из ключевых вопросов

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 08:49
ВСУ: Оккупанты используют все больше ударных дронов. Это один из ключевых вопросов - Фото
Сергей Череватый (скриншот видео)

Российские оккупанты стали использовать на фронте больше ударных дронов. Вопрос противодействия им – один из ключевых из тех, которые рассматриваются на совещаниях командования. Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"В последние месяцы они стали использовать больше дронов – в первую очередь ударных. Но каждое действие вызывает противодействие. Силы обороны работали все эти месяцы над этим. Каждый день это один из ключевых вопросов, рассматривающий командование на своих совещаниях", – сказал Череватый. 

Он отметил, что в украинских войсках мощно работают специальные расчеты, которые уничтожают эти дроны-камикадзе.

"Также работают противодроновые сетки и радиоэлектронная борьба – сейчас это усиленное внимание развертывания наших сил (о деталях мы не всегда можем говорить). И делается все, чтобы нивелировать их и, наоборот, усилить наш дроновый аспект", – добавил спикер.

Он подчеркнул, что для противодействия российским дронам и усиления дронами Сил обороны делается достаточно много.

"И фактически каждый день вы можете видеть, как наши боевые дроны уничтожают их бронетехнику, зенитно-ракетные системы, бронетехнику и прочее", – сказал Череватый.

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Наталья Медведева
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