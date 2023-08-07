Силы обороны уничтожили 34 российских "Ланцетов" за неделю

На прошлой неделе украинские силы уничтожили 34 российских дрона-камикадзе "Ланцет". Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр во время включения из Military Media Center.

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По ее словам, на прошлой неделе было уничтожено 68 "шахедов", 17 ракет "Калибр", 13 ракет Х-101 и Х-555, а также 34 "Ланцета".

"Вы видите, насколько мощная работа Вооруженных Сил по уничтожению средств врага, которые должны были уничтожать нас", – сказала Маляр.

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СПРАВКА. "Ланцеты" – один из наиболее эффективных инструментов российских оккупантов на линии фронта: враг использует эти дроны для повреждения/уничтожения крупных целей вроде артиллерийских систем и средств ПВО. Выпускается в тяжелой (12 кг, "Ланцет-3") и легкой (5 кг, "Ланцет-1") версиях. Сбить этот БПЛА после того, как по наводке "Орлана" или другого разведдрона он уже направлен на цель, крайне сложно. Силы обороны используют для защиты техники от "Ланцетов" и FPV-дронов экраны из сетки-рабицы, Ланцеты– один из наиболее эффективных инструментов российских оккупантов на линии фронта: враг использует эти дроны для повреждения/уничтожения крупных целей вроде артиллерийских систем и средств ПВО. Выпускается в тяжелой (12 кг, "Ланцет-3") и легкой (5 кг, "Ланцет-1") версиях. Сбить этот БПЛА после того, как по наводке "Орлана" или другого разведдрона он уже направлен на цель, крайне сложно. Силы обороны используют для защиты техники от "Ланцетов" и FPV-дронов экраны из сетки-рабицы, стрелковое оружие , а также зенитное вооружение вроде Gepard, "Тунгуска", "Шилка", ПЗРК и пр. Предполагаемая стоимость одного "Ланцета" – около $35 000.

23 июня 2023 года Евросоюз ввел санкции против российского производителя "Ланцетов".

В начале июля советник министра обороны Юрий Сак заявил на Западе, что украинским войскам срочно нужны средства борьбы с "Ланцетами".

В ГУР говорят, что РФ расширяет производство "Ланцетов", но роспропаганда преувеличивает количество.

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