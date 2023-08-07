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Силы обороны уничтожили 34 российских "Ланцетов" за неделю

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 20:20
Силы обороны уничтожили 34 российских
Дрон-камікадзе Ланцет (Скриншот з відео)

На прошлой неделе украинские силы уничтожили 34 российских дрона-камикадзе "Ланцет". Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр во время включения из Military Media Center.

По ее словам, на прошлой неделе было уничтожено 68 "шахедов", 17 ракет "Калибр", 13 ракет Х-101 и Х-555, а также 34 "Ланцета".

"Вы видите, насколько мощная работа Вооруженных Сил по уничтожению средств врага, которые должны были уничтожать нас", – сказала Маляр.

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СПРАВКА. "Ланцеты" – один из наиболее эффективных инструментов российских оккупантов на линии фронта: враг использует эти дроны для повреждения/уничтожения крупных целей вроде артиллерийских систем и средств ПВО. Выпускается в тяжелой (12 кг, "Ланцет-3") и легкой (5 кг, "Ланцет-1") версиях. Сбить этот БПЛА после того, как по наводке "Орлана" или другого разведдрона он уже направлен на цель, крайне сложно. Силы обороны используют для защиты техники от "Ланцетов" и FPV-дронов экраны из сетки-рабицы, стрелковое оружие, а также зенитное вооружение вроде Gepard, "Тунгуска", "Шилка", ПЗРК и пр. Предполагаемая стоимость одного "Ланцета" – около $35 000. 

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Оксана Житнюк
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