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Сили оборони знищили 34 російських "Ланцетів" за тиждень

Этот материал также доступен на русском
07.08.2023, 20:20
Сили оборони знищили 34 російських
Дрон-камікадзе Ланцет (Скриншот з відео)

Минулого тижня українські сили знищили 34 російські дрони-камікадзе "Ланцет". Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час включення з Military Media Center.

 
За її словами, минулого тижня було знищено 68 "шахедів", 17 ракет "Калібр", 13 ракет Х-101 і Х-555, а також 34 "Ланцети".

"Ви бачите наскільки потужна робота Збройних Сил по знищенню засобів ворога, які повинні були знищувати нас", – сказала Маляр.

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ДОВІДКА. "Ланцети" – один із найбільш ефективних інструментів російських окупантів на лінії фронту: ворог використовує ці дрони для пошкодження/знищення великих цілей на кшталт артилерійських систем та засобів ППО. Випускається у важкій (12 кг, "Ланцет-3") та легкій (5 кг, "Ланцет-1") версіях. Збити цей БПЛА після того, як за наведенням "Орлана" або іншого розвіддрона він уже спрямований на ціль, дуже складно. Сили оборони використовують для захисту техніки від "Ланцетів" та FPV-дронів екрани із сітки-рабиці, стрілецьку зброю, а також зенітне озброєння на кшталт Gepard, "Тунгуска", "Шилка", ПЗРК та ін. Ймовірна вартість одного "Ланцета" – близько $35 000.

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Оксана Житнюк
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