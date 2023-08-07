Сили оборони знищили 34 російських "Ланцетів" за тиждень

Минулого тижня українські сили знищили 34 російські дрони-камікадзе "Ланцет". Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час включення з Military Media Center.

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За її словами, минулого тижня було знищено 68 "шахедів", 17 ракет "Калібр", 13 ракет Х-101 і Х-555, а також 34 "Ланцети".

"Ви бачите наскільки потужна робота Збройних Сил по знищенню засобів ворога, які повинні були знищувати нас", – сказала Маляр.

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ДОВІДКА. "Ланцети" – один із найбільш ефективних інструментів російських окупантів на лінії фронту: ворог використовує ці дрони для пошкодження/знищення великих цілей на кшталт артилерійських систем та засобів ППО. Випускається у важкій (12 кг, "Ланцет-3") та легкій (5 кг, "Ланцет-1") версіях. Збити цей БПЛА після того, як за наведенням "Орлана" або іншого розвіддрона він уже спрямований на ціль, дуже складно. Сили оборони використовують для захисту техніки від "Ланцетів" та FPV-дронів екрани із сітки-рабиці, Ланцети– один із найбільш ефективних інструментів російських окупантів на лінії фронту: ворог використовує ці дрони для пошкодження/знищення великих цілей на кшталт артилерійських систем та засобів ППО. Випускається у важкій (12 кг, "Ланцет-3") та легкій (5 кг, "Ланцет-1") версіях. Збити цей БПЛА після того, як за наведенням "Орлана" або іншого розвіддрона він уже спрямований на ціль, дуже складно. Сили оборони використовують для захисту техніки від "Ланцетів" та FPV-дронів екрани із сітки-рабиці, стрілецьку зброю , а також зенітне озброєння на кшталт Gepard, "Тунгуска", "Шилка", ПЗРК та ін. Ймовірна вартість одного "Ланцета" – близько $35 000.

23 червня 2023 року Євросоюз запровадив санкції проти російського виробника "Ланцетів".

На початку липня радник міністра оборони Юрій Сак заявив на Заході, що українським військам терміново потрібні засоби боротьби із "Ланцетами".

В ГУР кажуть, що РФ розширює виробництво "Ланцетів", але роспропаганда перебільшує щодо кількості.

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