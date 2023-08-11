ЗСУ: Окупанти використовують все більше ударних дронів. Це одне з ключових питань

Російські окупанти почали використовувати на фронті більше ударних дронів. Питання протидії їм – одне з ключових з тих, що розглядаються на нарадах командування. Про це заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в етері телемарафону.

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"В останні місяці вони стали використовувати більше дронів – насамперед ударних. Але кожна дія викликає протидію. Сили оборони потужно працювали всі ці місяці над цим. Щодня це одне з ключових питань, яке розглядає командування на своїх нарадах", – сказав Череватий.

Він зазначив, що в українських військах потужно працюють спеціальні розрахунки, які нищать ці дрони-камікадзе.

"Також працюють протидронові сітки та радіоелектронна боротьба – зараз це посилена увага розгортання наших сил (деталі ми не завжди можемо говорити). І робиться все, щоб знівелювати їх і, навпаки, посилити наш дроновий аспект", – додав спікер.

Він наголосив, що для протидії російським дронам та посилення дронами Сил оборони робиться досить багато.

"І фактично щодня ви можете бачити, як наші бойові дрони знищують їхню бронетехніку, зенітно-ракетні системи, бронетехніку та інше", – сказав Череватий.

7 серпня повідомлялося, що за минулий тиждень українські війська знищили 34 російські дрони-камікадзе "Ланцет".

У ГУР кажуть, що РФ розширює виробництво "Ланцетів", але роспропаганда перебільшує кількість.

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