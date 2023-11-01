У республиканцев выдвинули требования к Байдену для продолжения помощи Украине — список

В Республиканской партии выдвинули требования к администрации президента США Джо Байдена для дальнейшей поддержки Украины. С соответствующим заявлением выступил конгрессмен от штата Калифорния Майк Гарсиа.

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По его словам, Байден и президент Владимир Зеленский должны предоставить Конгрессу США "стратегию победы" с точными оценками, конечной целью и критериями завершения войны.

Он отметил, что избирательное раскрытие информации и дополнительные запросы на помощь Украине по $12 млрд в месяц без четкого определения "стоимости выполнения стратегии победы" являются неприемлемыми.

Конгрессмен заявил, что Байден и глава Пентагона Ллойд Остин должны четко информировать американцев о ходе войны, включая детали прогресса Украины, причины патовой ситуации на фронте, а также обновление информации о наступлении Сил обороны.

Также, по требованиям республиканцев, Байден и Остин должны объяснить необходимость дальнейшей помощи — это включает разъяснение, какое оружие отправляется и как оно поможет выиграть войну.

Партия хочет, чтобы Белый дом предоставил список вооружений, которые могут изменить патовую ситуацию на фронте, но еще не были предоставлены Украине.

Законодатель хочет, чтобы Байден объяснил, что произойдет, если помощь США прекратится и откажутся ли от поддержки партнеры по Европейскому союзу и НАТО.

От Казначества и Минфина США требуют отчета перед Конгрессом об уровне выполнения санкций против России. Кроме этого, Гарсиа настаивает на полномасштабной санкционной политике против РФ со стороны США и НАТО, которая включает все виды нефти, зерно и редкоземельные минералы.

Отдельным пунктом конгрессмен назвал Крым и задался вопросом, совпадают ли интересы США и Украины насчет оккупированного полуострова.

"Считают ли США реалистичным желание Украины вернуть Крым? Для этого обсуждение было крайне засекреченной площадкой", — отметил он.

От Байдена и Зеленского хотят продолжения полного отчета о системах вооружений, которые были отправлены в Украину. Белый дом призывают предоставить доказательства того, что власть не ставит под угрозу программы вооружений американской армии, а также помощь Тайваню и Израилю.

Инициатива Republicans for Ukraine, продвигающая поддержку Украине среди избирателей Республиканской партии, поставила Гарсии оценку D (бедный). Он поддерживал закон о ленд-лизе, дополнительную военную помощь Украине на 2022 год. Конгрессмен выступал против поправок, которые бы запрещали или сокращали помощь Украине. В феврале 2023 года он говорил, что не знает, сколько продлится война РФ против Украины — шесть месяцев, год или 10 лет, а поэтому "американскому народу трудно поддержать что-то подобное без четких критериев". В сентябре Гарсиа сказал, что не выступает против дальнейшей помощи Украине, но является противником этого "без каких-либо объяснений со стороны исполнительной власти". В начале октября политик сказал, что ему не ясно, есть ли у Украины "четко определенная стратегия победы".

20 октября 2023 года президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине.

Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укреплению безопасности границ США.

В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.

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