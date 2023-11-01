У республіканців висунули вимоги до Байдена для продовження допомоги Україні — повний список

У Республіканській партії висунули вимоги до адміністрації президента США Джо Байдена для подальшої підтримки України. З відповідною заявою виступив конгресмен від штату Каліфорнія Майк Гарсіа.

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За його словами, Байден і президент Володимир Зеленський повинні надати Конгресу США "стратегію перемоги" з точними оцінками, кінцевою метою та критеріями завершення війни.

Він зазначив, що вибіркове розкриття інформації та додаткові запити на допомогу Україні по $12 млрд на місяць без чіткого визначення "вартості виконання стратегії перемоги" є неприйнятними.

Конгресмен заявив, що Байден і голова Пентагону Ллойд Остін мають чітко інформувати американців про перебіг війни, включно з деталями прогресу України, причинами патової ситуації на фронті, а також оновленням інформації про наступ Сил оборони.

Також, за вимогами республіканців, Байден та Остін повинні пояснити необхідність подальшої допомоги — це містить роз'яснення, яка зброя відправляється та як вона допоможе виграти війну.

Партія хоче, щоб Білий дім надав список озброєнь, які можуть змінити патову ситуацію на фронті, але ще не були надані Україні.

Законодавець хоче, щоб Байден пояснив, що станеться, якщо допомога США припиниться і відмовляться від підтримки партнери по Європейському Союзу та НАТО.

Від Казначейства та Мінфіну США вимагають звіту перед Конгресом про рівень виконання санкцій проти Росії. Крім цього, Гарсіа наполягає на повномасштабній санкційній політиці проти РФ з боку США та НАТО, яка містить всі види нафти, зерно та рідкісноземельні мінерали.

Окремим пунктом конгресмен назвав Крим і запитав, чи співпадають інтереси США та України щодо окупованого півострова.

"Чи вважають США реалістичним бажання України повернути Крим? Для цього обговорення було вкрай засекреченим майданчиком", – зазначив він.

Від Байдена та Зеленського хочуть продовження повної звітності про системи озброєнь, які були відправлені в Україну. Білий дім закликають надати докази, що влада не ставить під загрозу програми озброєнь американської армії, а також допомогу Тайваню та Ізраїлю.

Ініціатива Republicans for Ukraine, що просуває підтримку Україні серед виборців Республіканської партії, поставила Гарсії оцінку D (бідний). Він підтримував закон про ленд-ліз, додаткову військову допомогу Україні на 2022 рік. Конгресмен виступав проти поправок, які б забороняли або скорочували допомогу Україні. У лютому 2023 року він говорив, що не знає, скільки триватиме війна РФ проти України — шість місяців, рік чи 10 років, а тому "американському народу важко підтримати щось схоже без чітких критеріїв". У вересні Гарсіа сказав, що не виступає проти подальшої допомоги Україні, але є противником цього "без жодних пояснень з боку виконавчої влади". На початку жовтня політик сказав, що йому не ясно, чи має Україна "чітко визначену стратегію перемоги".

20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні.

Білий дім направив до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцненню безпеки кордонів США.

Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.

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