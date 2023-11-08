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ЗСУ вперше знищили FPV-дронами ЗРК "Тор" за $24 мільйони – відео видео

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08.11.2023, 15:50
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Українські захисники вперше знищили FPV-дронами зенітно-ракетний комплекс російських окупантів "Тор". Про це повідомив активіст та волонтер Сергій Стерненко.

Бойову роботу виконав підрозділ "Крила до пекла" 103 бригади територіальної оборони (Львівська область).

Знищення ЗРК сталося на Куп'янському напрямку на Харківщині. На відео декілька дронів влітають у ЗРК, той починає палати та димитися.

"Вартість такого – від $24 млн і більше. Тобто понад 900 млн грн. А це щонайменше у чотири рази (!!!) більше, аніж ми взагалі зібрали на майже 14 000 FPV за весь час", – написав Стерненко.

Він не уточнює, яка саме модифікація "Тора" була знищена.

Це другий "Тор", вражений бригадою за місяць. У жовтні воїни бригади серйозно пошкодили FPV-дроном інший ЗРК, але той зміг втекти.

ДОВІДКА. ЗРК "Тор-М1" призначений для протиповітряної оборони мотострілецьких та танкових дивізій у всіх видах бойових дій та в районах зосередження. Характеристики цього ЗРК дозволяють знищувати майже всі види повітряних цілей, окрім балістичних. Може одночасно відстежувати 48 цілей на відстані до 27 км. Зона знищення цілі за висотою – 6 км, за дальністю – 12 км.

"Тор-М2" - модифікація російського ЗРК, взятий на озброєння у РФ лише у 2016 році. Головна відмінність комплексу - можливість вести вогонь на ходу без зупинок, забезпечувати захист техніки на марші. Також модифікована версія має вдвічі збільшений боєкомплект (до 16 ракет), а ракети 9М338 мають розширену зону ураження і підвищену точність стрільби.

Дивіться також: Ракета російського ЗРК "Тор" промахнулася і пролетіла повз українського дрона – відео

Артем Джеріпа
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війназркторFPV-дрон103 бригада

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