Українські захисники вперше знищили FPV-дронами зенітно-ракетний комплекс російських окупантів "Тор". Про це повідомив активіст та волонтер Сергій Стерненко.

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Бойову роботу виконав підрозділ "Крила до пекла" 103 бригади територіальної оборони (Львівська область).

Знищення ЗРК сталося на Куп'янському напрямку на Харківщині. На відео декілька дронів влітають у ЗРК, той починає палати та димитися.

"Вартість такого – від $24 млн і більше. Тобто понад 900 млн грн. А це щонайменше у чотири рази (!!!) більше, аніж ми взагалі зібрали на майже 14 000 FPV за весь час", – написав Стерненко.

Він не уточнює, яка саме модифікація "Тора" була знищена.

Це другий "Тор", вражений бригадою за місяць. У жовтні воїни бригади серйозно пошкодили FPV-дроном інший ЗРК, але той зміг втекти.

ДОВІДКА. ЗРК "Тор-М1" призначений для протиповітряної оборони мотострілецьких та танкових дивізій у всіх видах бойових дій та в районах зосередження. Характеристики цього ЗРК дозволяють знищувати майже всі види повітряних цілей, окрім балістичних. Може одночасно відстежувати 48 цілей на відстані до 27 км. Зона знищення цілі за висотою – 6 км, за дальністю – 12 км.



"Тор-М2" - модифікація російського ЗРК, взятий на озброєння у РФ лише у 2016 році. Головна відмінність комплексу - можливість вести вогонь на ходу без зупинок, забезпечувати захист техніки на марші. Також модифікована версія має вдвічі збільшений боєкомплект (до 16 ракет), а ракети 9М338 мають розширену зону ураження і підвищену точність стрільби.

У березні 2023 року спецпризначенці центру "А" СБУ знищили ЗРК "Тор" за допомогою дрона-камікадзе RAM-II.

У червні FPV-дрон 92 бригади вразив російський ЗРК "Тор-М2" на Сватівському напрямку.

У серпні FPV-дрон цієї ж бригади уразив радіолокаційну станцію комплексу "Тор-М1" на Луганщині.

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