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ВСУ впервые уничтожили FPV-дронами ЗРК "Тор" за $24 миллиона – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2023, 15:50
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Украинские защитники впервые уничтожили FPV-дронами зенитно-ракетный комплекс российских оккупантов "Тор". Об этом сообщил активист и волонтер Сергей Стерненко.

Боевую работу проделало подразделение "Крила до пекла" 103 бригады территориальной обороны (Львовская область).

Уничтожение ЗРК произошло на Купянском направлении в Харьковской области. На видео несколько дронов влетают в ЗРК, тот начинает гореть и дымиться.

"Стоимость такого – от $24 млн и выше. То есть более 900 млн грн. А это по меньшей мере в четыре раза (!!!) больше, чем мы вообще собрали почти на 14 000 FPV за все время", – написал Стерненко.

Он не уточняет, какая именно модификация "Тора" была уничтожена.

Это второй "Тор", пораженный бригадой за месяц. В октябре воины бригады серьезно повредили FPV-дроном другой ЗРК, но тот смог скрыться.

СПРАВКА. ЗРК "Тор-М1" предназначен для противовоздушной обороны мотострелковых и танковых дивизий во всех видах боевых действий и районах сосредоточения. Характеристики этого ЗРК позволяют уничтожать почти все виды воздушных целей, кроме баллистических. Может одновременно отслеживать 48 целей на расстоянии до 27 км. Зона уничтожения цели по высоте – 6 км, по дальности – 12 км.

"Тор-М2" – модификация российского ЗРК, принят на вооружение в РФ только в 2016 году. Главное отличие комплекса – возможность вести огонь на ходу без остановок, обеспечивать защиту техники на марше. Также модифицированная версия имеет вдвое увеличенный боекомплект (до 16 ракет), а ракеты 9М338 имеют расширенную зону поражения и повышенную точность стрельбы.

Смотрите также: Ракета российского ЗРК "Тор" промахнулась и пролетела мимо украинского дрона – видео

Артём Джерипа
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зрквойнаторFPV-дрон103 бригада

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