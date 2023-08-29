Бойцы 92 отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко поразили российскую самоходную установку зенитного комплекса "Тор-М1" в Луганской области. Видео опубликовал командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов бригады Юрий Федоренко.
"Метким ударом FPV-камикадзе "ахиллесовцы" вывели из строя автономный самоходный зенитный ракетный комплекс "Тор-М1", стоимость которого около $25 млн", – написал Федоренко.
На ролике украинский FPV-дрон направляется на российский "Тор-М1", стоящий в поле где-то в Луганской области, поражая его впоследствии прямым "прилетом".
Другой дрон зафиксировал клубы дыма, подтверждающие удачную работу украинских воинов.
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