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В Луганской области украинский FPV-дрон поразил ЗРК "Тор-М1" россиян – видео столкновения видео

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2023, 10:36
Видео: Юрий Федоренко
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Бойцы 92 отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко поразили российскую самоходную установку зенитного комплекса "Тор-М1" в Луганской области. Видео опубликовал командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов бригады Юрий Федоренко.

"Метким ударом FPV-камикадзе "ахиллесовцы" вывели из строя автономный самоходный зенитный ракетный комплекс "Тор-М1", стоимость которого около $25 млн", – написал Федоренко.

На ролике украинский FPV-дрон направляется на российский "Тор-М1", стоящий в поле где-то в Луганской области, поражая его впоследствии прямым "прилетом".

Другой дрон зафиксировал клубы дыма, подтверждающие удачную работу украинских воинов.

Смотрите также: Нацгвардия уничтожила ЗРК "Тор М1", БМ-21 "Град" и две САУ "Гвоздика" кафиров – видео

Милана Головань
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войналуганская областьбеспилотникFPV-дрон
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