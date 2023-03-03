Нацгвардейцы сбросом боеприпаса из БПЛА уничтожили автономный самоходный ЗРК "Тор М1" и инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие" российских оккупантов. Об этом НГУ сообщает в Facebook.

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При выполнении задач также уничтожен вражеский БМ-21 "Град" и две самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", сообщили в Нацгвардии.

⚔️Гвардійці успішно завдали удару та знищили шляхом скидання боєприпасу із БПЛА автономний самохідний ЗРК "Тор М1" та російську інженерну систему дистанційного мінування "Земледелие".



Під час виконання завдань знищено було також ворожий БМ-21 "Град" та дві 2С1 "Гвоздика". pic.twitter.com/nrj9IQNtQ7 — НГУ (@ng_ukraine) March 3, 2023

Также сегодня, 3 марта, украинская ПВО сбила Су-34 россиян глубоко в тылу врага под Енакиевым.

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Вадим Ребрина

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