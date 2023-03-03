Нацгвардейцы сбросом боеприпаса из БПЛА уничтожили автономный самоходный ЗРК "Тор М1" и инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие" российских оккупантов. Об этом НГУ сообщает в Facebook.
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При выполнении задач также уничтожен вражеский БМ-21 "Град" и две самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", сообщили в Нацгвардии.
⚔️Гвардійці успішно завдали удару та знищили шляхом скидання боєприпасу із БПЛА автономний самохідний ЗРК "Тор М1" та російську інженерну систему дистанційного мінування "Земледелие".— НГУ (@ng_ukraine) March 3, 2023
Під час виконання завдань знищено було також ворожий БМ-21 "Град" та дві 2С1 "Гвоздика". pic.twitter.com/nrj9IQNtQ7
- Также сегодня, 3 марта, украинская ПВО сбила Су-34 россиян глубоко в тылу врага под Енакиевым.
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