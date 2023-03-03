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Нацгвардия уничтожила ЗРК "Тор М1", БМ-21 "Град" и две САУ "Гвоздика" оккупантов – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 16:31
Скриншот с видео
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Нацгвардейцы сбросом боеприпаса из БПЛА уничтожили автономный самоходный ЗРК "Тор М1" и инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие" российских оккупантов. Об этом НГУ сообщает в Facebook.

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При выполнении задач также уничтожен вражеский БМ-21 "Град" и две самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", сообщили в Нацгвардии.

  • Также сегодня, 3 марта, украинская ПВО сбила Су-34 россиян глубоко в тылу врага под Енакиевым.

Читайте также: Угледар. Воины 72-й бригады уничтожили российский танк, понадобилось три выстрела

Вадим Ребрина
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