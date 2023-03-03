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Угледар. Воины 72-й бригады уничтожили российский танк, понадобилось три выстрела – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 09:21
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Украинские военные под Угледаром уничтожили очередной российский танк. Соответствующее видео опубликовала 72-я отдельная механизированная бригада им. Черных Запорожцев.

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"Кажется, он что-то искал и таки нашел", – говорится в комментарии.

На видео зафиксировано, как по полю под Угледаром движется российский танк. За ним с помощью дрона наблюдают бойцы 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев.

В танк попадает снаряд и взрывается, танк дымит, но продолжает движение. В него попадает еще один снаряд, дым усиливается, но танк все еще движется. Он остановился после третьего попадания.

Читайте также: Воины 72 бригады ВСУ подбили танк и БМП в районе Угледара. Россияне спешно убегали – видео

Наталія Медведєва
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война потери танк Угледар
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