Украинские военные под Угледаром уничтожили очередной российский танк. Соответствующее видео опубликовала 72-я отдельная механизированная бригада им. Черных Запорожцев.

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"Кажется, он что-то искал и таки нашел", – говорится в комментарии.

На видео зафиксировано, как по полю под Угледаром движется российский танк. За ним с помощью дрона наблюдают бойцы 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев.

В танк попадает снаряд и взрывается, танк дымит, но продолжает движение. В него попадает еще один снаряд, дым усиливается, но танк все еще движется. Он остановился после третьего попадания.

Под Угледаром уничтожена почти вся элитная 155 бригада морской пехоты ВС РФ.

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Наталія Медведєва

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