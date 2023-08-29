Бійці 92 окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка уразили російську самохідну установку зенітного комплексу "Тор-М1" на Луганщині. Відео опублікував командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів бригади Юрій Федоренко.

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"Влучним ударом FPV-камікадзе "ахіллесівці" вивели з ладу автономний самохідний зенітний ракетний комплекс "Тор-М1", вартість якого близько $25 млн", – написав Федоренко.

На ролику український FPV-дрон спрямовується на російський "Тор-М1", що стоїть у полі десь на Луганщині, вражаючи його прямим "прильотом".

Інший дрон зафіксував клуби диму, які підтверджують вдалу роботу українських воїнів.

На початку серпня з'явилося відео, на якому ракетна система HIMARS б'є по російських загарбниках на острові Джарилгач на тимчасово окупованій Херсонщині.

Воїни 79 десантно-штурмової бригади знищили російську систему розмінування УР-77 на Донеччині.

11 серпня 2023 року з'явилось відео з ураженням окупантів в Урожайному, ймовірно, двома високоточними авіабомбами JDAM.

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