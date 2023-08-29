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На Луганщині український FPV-дрон вразив ЗРК "Тор-М1" росіян – відео зіткнення видео

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29.08.2023, 10:36
Відео: Юрій Федоренко
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Бійці 92 окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка уразили російську самохідну установку зенітного комплексу "Тор-М1" на Луганщині. Відео опублікував командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів бригади Юрій Федоренко.

"Влучним ударом FPV-камікадзе "ахіллесівці" вивели з ладу автономний самохідний зенітний ракетний комплекс "Тор-М1", вартість якого близько $25 млн", – написав Федоренко.

На ролику український FPV-дрон спрямовується на російський "Тор-М1", що стоїть у полі десь на Луганщині, вражаючи його прямим "прильотом".

Інший дрон зафіксував клуби диму, які підтверджують вдалу роботу українських воїнів.

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Мілана Головань
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війнабезпілотникЛуганщинаFPV-дрон
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